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Зеленський вирішив підтримати малий бізнес, який дотримується карантину: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Масочний режим є обов’язковим у громадських місцях. Новина оновлена 03 листопада 2021, 15:51
Масочний режим є обов’язковим у громадських місцях.

Відповідні програми має підготувати Кабмін за дорученням президента.

Представники малого та середнього бізнесу, які дотримуються карантинних норм, можуть отримати підтримку від держави. Нагадаємо, найвищі заходи епідбезпеки запроваджено у 15 областях та столиці України, а незабаром їх перелік може поповнитися ще трьома. Бізнес, який працює з урахуванням обмежень, може отримати низку пільг.

Про це повідомляє сайт президента.

Серед запропонованих програм: пільгова оренда приміщень, кредитування та оплата комунальних послуг.

Нагадаємо, у "червоній зоні" затверджено обмеження для роботи непродовольчих магазинів, закладів громадського харчування, торгових центрів, розважальних та культурних установ, а також місць для занять спортом (спортзали, басейни, фітнес-центри).

Їм дозволяється працювати за наявності сертифікатів вакцинації у співробітників та відвідувачів.

Також наголошується, що в Херсонській області, яка перша потрапила до "червоної зони", покращилася динаміка з коронавірусом — госпіталізацій і хворих стає менше.

Раніше "Телеграф" писав, що в "червоній зоні" діють інші соціальні нормативи щодо споживання комунальних послуг та вище рівень субсидії.

Теги:
#Карантин #Малий бізнес #Червона зона
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