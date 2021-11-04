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Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу Новина оновлена 04 листопада 2021, 08:26
До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу

Лідером із захворюваності стала Дніпропетровщина.

В Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус — 27 377 нових випадків, це на 3 984 особи більше ніж напередодні. Серед них — 426 медпрацівників та 1 787 дітей. Кількість хворих у цій категорії на день раніше — 421 медпрацівник та 1406 дітей.

Про це повідомляє статистика МОЗ.

За середу:

  • потрапили до лікарні – 5 472 (напередодні – 5 935 осіб)
  • померли — 699 осіб (днем раніше — 720)
  • одужали 12 464 (на 3.11 — 11 937 осіб).
  • вакциновано – 299 272, другу дозу отримали – понад 86,3 тис осіб.

Таким чином, кількість одужалих збільшилася, знизився також показник госпіталізації.

Попередній рекорд з виявлення нових випадків, згідно з даними РНБО, фіксували наприкінці жовтня.

Попередній антирекорд з коронавірусу
Попередній антирекорд з коронавірусу

Найбільша кількість хворих — у Дніпропетровській області — 2254. Також у трійці лідерів Одеська область — 1899 осіб та Київ — 1836.

Найменша кількість хворих — у Кіровоградській області. Там виявили 212 випадків.

Раніше "Телеграф" нагадував — які симптоми штаму "Дельта" коронавірусу виявляються по різних днях.

Також повідомлялося, що у Києві противники вакцинації від коронавірусу та карантинних обмежень вийшли на протест. Вони перегороджували проїзд центральними столичними вулицями.

Теги:
#Україна #Статистика #Коронавірус #Covid-19
До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу
Україна
Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу
Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19
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