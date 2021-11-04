Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19

Лідером із захворюваності стала Дніпропетровщина.

В Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус — 27 377 нових випадків, це на 3 984 особи більше ніж напередодні. Серед них — 426 медпрацівників та 1 787 дітей. Кількість хворих у цій категорії на день раніше — 421 медпрацівник та 1406 дітей.

Про це повідомляє статистика МОЗ.

За середу:

потрапили до лікарні – 5 472 (напередодні – 5 935 осіб)

померли — 699 осіб (днем раніше — 720)

одужали 12 464 (на 3.11 — 11 937 осіб).

вакциновано – 299 272, другу дозу отримали – понад 86,3 тис осіб.

Таким чином, кількість одужалих збільшилася, знизився також показник госпіталізації.

Попередній рекорд з виявлення нових випадків, згідно з даними РНБО, фіксували наприкінці жовтня.

Попередній антирекорд з коронавірусу

Найбільша кількість хворих — у Дніпропетровській області — 2254. Також у трійці лідерів Одеська область — 1899 осіб та Київ — 1836.

Найменша кількість хворих — у Кіровоградській області. Там виявили 212 випадків.

Раніше "Телеграф" нагадував — які симптоми штаму "Дельта" коронавірусу виявляються по різних днях.

Також повідомлялося, що у Києві противники вакцинації від коронавірусу та карантинних обмежень вийшли на протест. Вони перегороджували проїзд центральними столичними вулицями.