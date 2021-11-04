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Як отримати COVID-сертифікат в "Дії": порядок дій та документи

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Процедура отримання документа дуже проста Новина оновлена 04 листопада 2021, 14:52
Процедура отримання документа дуже проста

На порталі доступні як внутрішні, так і міжнародні документи про вакцинацію

В Україні вирує чергова хвиля коронавірусу, що означає посилення карантину по "всіх фронтах". Серед іншого — запровадження багатьох обмежень для невакцинованих людей. Тим же, хто щепився, треба довести це за допомогою сертифікатів.

"Телеграф" вирішив нагадати найпростіший спосіб отримання таких документів — через портал "Дія", і всі тонкощі цього процесу.

Запитуємо сертифікат

Зазначимо, що зараз на порталі та в мобільному додатку доступні для отримання кількох видів ковідних сертифікатів.

Якщо у вас є і внутрішній і закордонний паспорт, то ми зможете стати власником одразу двох документів — внутрішнього та міжнародного свідоцтв про вакцинацію.

Також сертифікати розрізняються за кольором: жовтий дозволяє перевіряльнику зрозуміти, що ви щеплені лише однією дозою, зелений — що ви пройшли весь курс імунізації.

Документ про два зроблені щеплення
Документ про два зроблені щеплення
Сертифікат про одне щеплення
Сертифікат про одне щеплення

Для отримання документів вам слід :

  • зареєструватися/увійти в особистий кабінет на порталі "Дія" або в мобільному додатку;
  • увійти до розділу "Послуги", де вибрати розділ "COVID-сертифікати";
  • натиснути кнопку "Отримати сертифікат".

Крім цього, вам може знадобитися Bank ID, щоб підтвердити свій запит е-підписом.

Дайте системі кілька хвилин на обробку та насолоджуйтесь наявністю своїх сертифікатів.

Що змінилося?

За останні кілька тижнів "Дію" удосконалили у плані отримання сертифікатів.

По-перше, стали доступними "жовті" сертифікати, які повідомляють про отримання першої дози вакцини людиною.

По-друге, для підписання запиту отримання сертифікатів система більше не вимагатиме від вас "підпису обличчям", коли доводилося довго крутити головою перед екраном.

По-третє, планується поява документів, які підтверджуватимуть факт успішного подолання хвороби людьми.

Документи, які потрібні

Мобільний додаток "Дія" видасть ваші документи, якщо у вас є :

  • ID-версія українського паспорта;
  • закордонний паспорт із біометричними даними.

Отримання ковидного сертифіката буде можливим через веб-версію порталу завдяки наявності:

  • ID-паспорт;
  • закордонної біометрики;
  • внутрішнього паспорта старого зразка (синьої книжечки);
  • виду на тимчасове/постійне проживання в Україні.

Не обійдеться і без згаданої технології Bank ID.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні планують запустити отримання ковідних сертифікатів і для дітей віком від 12 років.

Теги:
#Вакцинація #Сертифікат #Коронавірус #ДІЯ #Covid-19 #COVID-сертифікат
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