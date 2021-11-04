Як отримати COVID-сертифікат в "Дії": порядок дій та документи
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На порталі доступні як внутрішні, так і міжнародні документи про вакцинацію
В Україні вирує чергова хвиля коронавірусу, що означає посилення карантину по "всіх фронтах". Серед іншого — запровадження багатьох обмежень для невакцинованих людей. Тим же, хто щепився, треба довести це за допомогою сертифікатів.
"Телеграф" вирішив нагадати найпростіший спосіб отримання таких документів — через портал "Дія", і всі тонкощі цього процесу.
Запитуємо сертифікат
Зазначимо, що зараз на порталі та в мобільному додатку доступні для отримання кількох видів ковідних сертифікатів.
Якщо у вас є і внутрішній і закордонний паспорт, то ми зможете стати власником одразу двох документів — внутрішнього та міжнародного свідоцтв про вакцинацію.
Також сертифікати розрізняються за кольором: жовтий дозволяє перевіряльнику зрозуміти, що ви щеплені лише однією дозою, зелений — що ви пройшли весь курс імунізації.
Для отримання документів вам слід :
- зареєструватися/увійти в особистий кабінет на порталі "Дія" або в мобільному додатку;
- увійти до розділу "Послуги", де вибрати розділ "COVID-сертифікати";
- натиснути кнопку "Отримати сертифікат".
Крім цього, вам може знадобитися Bank ID, щоб підтвердити свій запит е-підписом.
Дайте системі кілька хвилин на обробку та насолоджуйтесь наявністю своїх сертифікатів.
Що змінилося?
За останні кілька тижнів "Дію" удосконалили у плані отримання сертифікатів.
По-перше, стали доступними "жовті" сертифікати, які повідомляють про отримання першої дози вакцини людиною.
По-друге, для підписання запиту отримання сертифікатів система більше не вимагатиме від вас "підпису обличчям", коли доводилося довго крутити головою перед екраном.
По-третє, планується поява документів, які підтверджуватимуть факт успішного подолання хвороби людьми.
Документи, які потрібні
Мобільний додаток "Дія" видасть ваші документи, якщо у вас є :
- ID-версія українського паспорта;
- закордонний паспорт із біометричними даними.
Отримання ковидного сертифіката буде можливим через веб-версію порталу завдяки наявності:
- ID-паспорт;
- закордонної біометрики;
- внутрішнього паспорта старого зразка (синьої книжечки);
- виду на тимчасове/постійне проживання в Україні.
Не обійдеться і без згаданої технології Bank ID.
Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні планують запустити отримання ковідних сертифікатів і для дітей віком від 12 років.
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