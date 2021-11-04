Списки знову розширять: для яких професій вакцинація від коронавірусу стане обов’язковою

Перелік професій мають оновити найближчим часом

В Україні перелік професій, які підпадають під обов’язкову вакцинацію від коронавірусу, знову мають розширити. У нього МОЗ планує внести працівників закладів захисту прав дітей та деякі інші професії.

Такими планами у четвер, 4 листопада, поділився головний санлікар країни Ігор Кузін під час брифінгу.

За його слова, у перелік професій, для яких вакцинація стане обов’язковою внесуть працівників:

сфери соціальних послуг;

закладів захисту прав дітей, реабілітаційних центрів;

підприємств, установ, організацій, які включені до переліку обʼєктів критичної інфраструктури.

До слова, під останній пункт підпадає "Укрзалізниця", яка нещодавно встрягла у скандал з вакцинацією своїх працівників.

Санлікар додав, що наказ про розширення переліку наразі проходить затвердження у центральних органах виконавчої влади.

Зі списком професій для обов’язкової вакцинації проти коронавірусу можна ознайомитися у матеріалі "Телеграфа".

Також ми писали, що обов’язкову вакцинацію від коронавірусу хочуть ввести також для працівників установ регіонального рівня.