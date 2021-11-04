Списки знову розширять: для яких професій вакцинація від коронавірусу стане обов’язковою
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Перелік професій мають оновити найближчим часом
В Україні перелік професій, які підпадають під обов’язкову вакцинацію від коронавірусу, знову мають розширити. У нього МОЗ планує внести працівників закладів захисту прав дітей та деякі інші професії.
Такими планами у четвер, 4 листопада, поділився головний санлікар країни Ігор Кузін під час брифінгу.
За його слова, у перелік професій, для яких вакцинація стане обов’язковою внесуть працівників:
- сфери соціальних послуг;
- закладів захисту прав дітей, реабілітаційних центрів;
- підприємств, установ, організацій, які включені до переліку обʼєктів критичної інфраструктури.
До слова, під останній пункт підпадає "Укрзалізниця", яка нещодавно встрягла у скандал з вакцинацією своїх працівників.
Санлікар додав, що наказ про розширення переліку наразі проходить затвердження у центральних органах виконавчої влади.
Зі списком професій для обов’язкової вакцинації проти коронавірусу можна ознайомитися у матеріалі "Телеграфа".
Також ми писали, що обов’язкову вакцинацію від коронавірусу хочуть ввести також для працівників установ регіонального рівня.
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