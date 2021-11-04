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Списки знову розширять: для яких професій вакцинація від коронавірусу стане обов’язковою

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вакцинація в Україні Новина оновлена 04 листопада 2021, 19:02
Вакцинація в Україні

Перелік професій мають оновити найближчим часом

В Україні перелік професій, які підпадають під обов’язкову вакцинацію від коронавірусу, знову мають розширити. У нього МОЗ планує внести працівників закладів захисту прав дітей та деякі інші професії.

Такими планами у четвер, 4 листопада, поділився головний санлікар країни Ігор Кузін під час брифінгу. 

За його слова, у перелік професій, для яких вакцинація стане обов’язковою внесуть працівників:

  • сфери соціальних послуг;
  • закладів захисту прав дітей, реабілітаційних центрів;
  • підприємств, установ, організацій, які включені до переліку обʼєктів критичної інфраструктури.

До слова, під останній пункт підпадає "Укрзалізниця", яка нещодавно встрягла у скандал з вакцинацією своїх працівників.

Санлікар додав, що наказ про розширення переліку наразі проходить затвердження у центральних органах виконавчої влади. 

Зі списком професій для обов’язкової вакцинації проти коронавірусу можна ознайомитися у матеріалі "Телеграфа".

Також ми писали, що обов’язкову вакцинацію від коронавірусу хочуть ввести також для працівників установ регіонального рівня.

Теги:
#Україна #Вакцинація #Міністерство охорони здоров'я #Список професій
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