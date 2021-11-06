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Деякі лікарні заповнені на 100%: у МОЗ відповіли, скільком українцям вистачить кисню

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Харківська інфекційна лікарня.
Харківська інфекційна лікарня.

Лікарень із завантаженістю менше половини немає, держава лише додає місця.

В Україні на тлі зростаючої кількості хворих та госпіталізованих з коронавірусом заповненість ліжок з киснем у частині лікарень досягла своєї межі.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Загалом у країні для пацієнтів з коронавірусом, яким потрібна киснева терапія, розгорнуто 70 127 ліжок. З них зайнято 69%. Але ця цифра нерівномірна.

За словами Ляшка на повну забиті 48 лікарень із 520 — це 9% від ліжок із киснем ковідного фонду медустанов.

У багатьох лікарень ситуація також на межі — у 233 лікарнях, а це більш ніж половина ковід-шпиталів у країні, зайнято 75% ліжок із можливістю провести кисневу терапію. Решта лікарень звітує про завантаженість більшої частини ліжкового фонду.

Для пацієнтів за минулий тиждень відкрили ще понад 850 ліжок.

Нестача ліжкомісць з можливістю кисневої терапії вже призводить до нападів на медперсонал — так сталося в Миколаєві, де родичі пацієнтки з сатурацією 35, що зневірилися, прорвалися вночі на територію лікарні.

В Україні також спостерігається нестача кисню для пацієнтів — його вже закуповують у сусідній Польщі. Для того, щоб виробляти кисень на місці, потрібна киснева станція.

Як раніше писав "Телеграф", Рада тільки в листопаді виділила гроші на них. Документ почали розглядати ще влітку.

Теги:
#Кисень #Лікарні #Коронавірус
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