Сертифікат про вакцинацію через "Дію": як отримати з паспортом-книжечкою
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Запит на отримання документів про щеплення дуже простий
Українці, які мають паспорт-книжечку і бажають користуватися сертифікатом про вакцинацію через додаток "Дія", нарешті зможуть отримати таку можливість.
Деталі пояснили у прес-службі "Дії".
Раніше привілеї щодо сертифікату в телефоні були тільки у людей, які мають біометричні документи – внутрішній (ID-карту) чи закордонний паспорт. Тепер систему дозволить "підтягнути" свідоцтво про вакцинацію навіть тим, хто досі використовує паспорт у вигляді книжечки.
Для отримання сертифіката у мобільній людині слідує:
- скачати або оновити до останньої версії додаток "Дія", який є на телефоні;
- зареєструватися/авторизуватися у ньому із допомогою BankID;
- у розділі "Послуги" вибрати пункт "COVID-сертифікати", де натиснути кнопку "Отримати сертифікат";
- погодитись з передачею даних з Електронної системи охорони здоров’я у "Дію".
При цьому розробники програми попереджають: розраховувати на появу вашого паспорта-книжки серед цифрових документів не варто. Ця схема лише допомагає отримати сертифікати у доступнішій формі.
Чи діятиме така схема на документи про перенесену хворобу, котрі теж обіцяють додати до "Дії", поки що невідомо.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що загрожує українцям, у яких під час перевірки у транспорті чи закладі громадського харчування не виявиться сертифіката про вакцинацію.
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