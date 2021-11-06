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Сертифікат про вакцинацію через "Дію": як отримати з паспортом-книжечкою

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Відтепер "Дія" видасть ваш сертифікат навіть на основі паперового паспорта Новина оновлена 06 листопада 2021, 12:20
Відтепер "Дія" видасть ваш сертифікат навіть на основі паперового паспорта

Запит на отримання документів про щеплення дуже простий

Українці, які мають паспорт-книжечку і бажають користуватися сертифікатом про вакцинацію через додаток "Дія", нарешті зможуть отримати таку можливість.

Деталі пояснили у прес-службі "Дії".

Раніше привілеї щодо сертифікату в телефоні були тільки у людей, які мають біометричні документи – внутрішній (ID-карту) чи закордонний паспорт. Тепер систему дозволить "підтягнути" свідоцтво про вакцинацію навіть тим, хто досі використовує паспорт у вигляді книжечки.

Для отримання сертифіката у мобільній людині слідує:

  • скачати або оновити до останньої версії додаток "Дія", який є на телефоні;
  • зареєструватися/авторизуватися у ньому із допомогою BankID;
  • у розділі "Послуги" вибрати пункт "COVID-сертифікати", де натиснути кнопку "Отримати сертифікат";
  • погодитись з передачею даних з Електронної системи охорони здоров’я у "Дію".

При цьому розробники програми попереджають: розраховувати на появу вашого паспорта-книжки серед цифрових документів не варто. Ця схема лише допомагає отримати сертифікати у доступнішій формі.

Чи діятиме така схема на документи про перенесену хворобу, котрі теж обіцяють додати до "Дії", поки що невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що загрожує українцям, у яких під час перевірки у транспорті чи закладі громадського харчування не виявиться сертифіката про вакцинацію.

Теги:
#Паспорт #Вакцинація #Сертифікат #Коронавірус #ДІЯ #Covid-19 #COVID-сертифікат
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