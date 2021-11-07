Наскільки законною є перевірка COVID-сертифікатів в Україні: роз'яснення МОЗ

У деяких місцях COVID-сертифікати можна не показувати зовсім

В Україні перевірка сертифікатів про вакцинацію у "червоній" зоні карантину стала обов’язковою, а за відмову показувати може загрожувати навіть штраф. Зі зрозумілих причин багатьом українцям такий хід справи не подобається — люди називають перевірку COVID-сертифікатів незаконною та розголошенням медичної таємниці.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що всі суперечки з представниками поліції, співробітниками громадського транспорту та закладів харчування через небажання демонструвати COVID-документи є марними, адже вимога цілком відповідає закону.

У відомстві вказують, що пацієнти дійсно мають право на нерозголошення таємниці про стан свого здоров’я і т.д. відповідно до статті 39-1 Закону України, однак в українських документах про вакцинацію цих відомостей, які підпадають під нерозголошення, немає. Тому можна зробити висновок, що перевірка сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 не є порушенням українського законодавства.

На додаток, у регіонах з "червоним" рівнем небезпеки дозволена робота закладів для громадськості лише за умови, що 100% відвідувачів та персоналу отримали щеплення від COVID-19. Це регламентується Постановою Кабміну №1236. У випадку, якщо відвідувач відмовиться надати необхідний документ, то персонал закладів має право відмовити у наданні послуг, адже через відсутність документа власнику загрожує чималий штраф.

Варто зазначити, що у "червоній" зоні документи про вакцинацію не мають права перевіряти у банках, АЗС, ветеринарних магазинах, аптеках та продовольчих магазинах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві практично кожен десятий сертифікат про вакцинацію, що перевіряється спеціальними моніторинговими групами, виявляється підробленим.