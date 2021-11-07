"На роботі сказали, що звільнять": чому в черзі за вакциною від COVID-19 доводиться стояти годинами

"Телеграф" побував у київському центрі вакцинації та розібрався, чому охочим зробити щеплення доводиться багато годин проводити в чергах

Шалені темпи захворюваності та смертності від COVID-19 наводять жах на українців. Поки влада переможно звітує про рекордні темпи вакцинації, в самих місцях введення щеплень відбувається справжній хаос — люди годинами стоять в чергах, попри попередній запис в електронній системі. Проаналізуймо, чому так відбувається.

Укол заради пропуску

З 1 листопада сертифікат про повну вакцинацію в червонозонному Києві став пропуском в державні установи, ресторани, магазини та навіть супермаркети. Причому і клієнти, і працівники повинні предʼявити документ про повну вакцинацію або свіжий ПЛР-тест (зроблений не пізніше як за 72 години). Перед багатьма антивакцинаторами постала дилема — що для них важливіше — принципи чи власний комфорт. І, як показує результат, недовіра до вакцини та її наслідків відходить на другий план, коли ти елементарно не зможеш нікуди вийти, окрім власної оселі.

3 листопада противники вакцинації під опікою Надії Савченко навіть проводили свій протестний мітинг в центрі столиці, перекривши вулиці в урядовому кварталі. Скільки з них помре або потрапить до лікарні після такого дійства — питання відкрите.

Про плани закрити транспорт, магазини та інші установи для невакцинованих повідомлялось за декілька тижнів до цього. Однак записатись на щеплення в останні тижні досить проблемно, тому хвиля умовно охочих накопичилась. Наразі, принаймні у Києві, всі охочі реально не можуть отримати свою дозу вакцини, хоча й стоять у чергах по декілька годин.

«Валимось з ніг, але вакцинуємо всіх»

Записатись на вакцинацію проти коронавірусу можна в електронному кабінеті на сайті Helsi.me. Загалом процедура неважка, однак, як це завжди буває в нашій країні, знаходяться ті, хто в силу свого віку дещо "відстає від прогресу", або ж принципово живе "по старінкє" і намагається записатись аналогово — через сімейного лікаря чи безпосередньо в центрах вакцинації. В самих же центрах допускають до вакцинації й тих, хто не зміг/не захотів ставати в досить зручну електронну чергу. В результаті — вся черга затримується і збивається. В результаті цього в пунктах вакцинації відбувається масове скупчення людей, які притискаються один до одного ніби в метро в годину пік. Абсурд, скажете ви? Очевидно, так. Але наразі це наші реалії — ще декілька тижнів тому отримати свою дозу вакцини не займало багато часу, однак зараз на це піде не лише декілька годин, а і добрий моток нервів. Бо що-що, а цивілізовано формувати чергу ми поки не навчились.

Найепічніше відбувається в кінці робочого дня, коли нерви здають навіть у найстійкіших. Хтось вакцинується із запізненням 1,5-2 години відносно свого часу, а дехто не зміг записатись і стоїть ВЕСЬ РОБОЧИЙ ДЕНЬ — 8 ГОДИН. В певний момент центр зачиняється, але люди не йдуть додому. Мені пощастило до того часу вже вколотись. На запитання щодо того, як розганяють тих, хто стоїть під дверима після офіційного закриття, медики втомлено відповідають: "Ми валимось з ніг, але вакцинуємо всіх".

Справді, медичні ресурси обмежені. За словами заступника міністра охорони здоровʼя Ірини Микичак, до роботи в пунктах вакцинації планували залучити студентів медичних вишів. Медперсонал, залучений до проведення щеплень населення від коронавірусу, зізнається — сил та нервів справді не вистачає:

"Компʼютери гальмують, система часто зависає, це теж затримує чергу. Є ті, хто і добре слово скаже, і посміхнеться. Багато й тих, хто нас чомусь ненавидить. Ніби це ми ввели обмеження по транспорту і таке інше. Ми просто виконуємо свою роботу", — розповідає "Телеграфу" пані Олена, яка проводить вакцинацію в будівлі Соломʼянського ЦНАПу столиці.

Рекомендація ВООЗ для населення у звʼязку з пандемією COVID-19

В чергах згадують СРСР

Другу дозу вакцини я отримав днями та скажу відверто — 1,5-2 години — достатній час, щоб наслухатись від людей всілякого-різного щодо щеплень і пандемії в цілому. Більшість в моїй черзі зізнались, що вакцинуються, бо інакше не потраплять в транспорт, а декому навіть пригрозили звільненням з роботи. Жоден з опитаних мною декількох десятків людей не відповів, що вакцинується, тому що переживає за своє життя і здоровʼя.

"Мені сказали, що з понеділка звільнять, якщо не вакцинуюсь. Невже ви думаєте, що я була б тут просто так?", — пояснює жіночка середніх літ.

Більшість в черзі дала зрозуміти, що стоять там, бо просто хочуть працювати та пересуватись. Молодь не може виїхати закордон. Такі от пріоритети…

— Мужчина, у вас на котру? — запитує новоприбула енергійна жіночка за 50.

— На 15:35, — відповідає їй чоловік кавказької зовнішності.

— Ви брешете! — мало не зі стусанами накидається жіночка й вимагає продемонструвати їй талон на озвучений час. — У мене на 15:35! Ви брешете і навіть не краснієте!

Дещо здивовано сусід по черзі дістає телефон і демонструє запис.

— А, у вас не та вакцина. Ну вибачте — парирує леді, що нещодавно пережила бальзаківський вік.

Тут як у відомій історії: ложечки знайшлись, але осад залишився.

Та ж жіночка одразу наводить порядок у "хвості" черги, вишиковує під стінкою будівлі всіх згідно їх електронною чергою Але з передньою частиною проблема — там звиду міцні представники сильної статі ніяковіло пропускають тих, хто прийшов без запису. Таймінг знову летить, градус наростає. Ситуацію рятує лише гумор — в черзі говорять про Зеленського, критикують владу, згадують черги в СРСР і навіть невдалу побудову комунізму. Класика.

97% пацієнтів реанімацій невакциновані

До чого цей текст, запитаєте ви? Він про те, що, на жаль, не вірять українці у силу вакцини. І рекомендації МОЗ, лікарів і заклики відомих медиків накшталт Євгена Комаровського не роблять погоди.

Спрацьовує лише тоді, коли відбирають у людей чергову частинку свободи. Можна і треба звинувачувати владу, оскільки спочатку в країні не було тестів, та навіть масок. Коли в Штатах вакцинували перші 100 мільйонів населення, в Україну лише почали постачати перші дози. Потім ці дози місяцями лежали на складах, бо населення не спішило вакцинуватись, відпочивало влітку, а влада закривала очі та удавала, що не чує про те, як лікарі били в набат і прямо казали — з вересня накриє. Не хотів Офіс президента втрачати дорогоцінні рейтингові бали, однак все-одно втратить.

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А хтось, як би цього не хотілося, буде втрачати своїх близьких. Статистика МОЗ демонструє — 97% пацієнтів реанімацій невакциновані. Чому? У них безліч своїх аргументів про світову змову, 5G, чипування й так далі. Однак через те, що в реанімаціях лежать ті, хто добровільно відмовився від хай неідеального, але дієвого способу виживання, вмирають і ті, хто намагався себе уберегти. Вони не можуть отримати меддопомогу, а самі медики тим часом працюють вже далеко навіть не на другому і навіть не на десятому диханні. Надовго їх ще вистачить? Питання риторичне.

Думки, висловлені в статті є особистим враженням автора та не містять медичних рекомендацій.

Детальніше про вакцинацію. "Телеграф" раніше писав оновлені протипоказання для вакцинації, а також детально розбирав, як отримати міжнародний COVID-сертифікат.

Окрім того, ми писали про результати тестування вакцини Pfizer на підлітках і розповідали, в чому різниця між вакцинами, якими можна зробити щеплення в Україні.