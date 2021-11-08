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В Україні з'явився документ, який звільняє від COVID-вакцинації: хто може його отримати (шаблон)

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про протипокази до COVID-щеплень Новина оновлена 08 листопада 2021, 16:13
Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про протипокази до COVID-щеплень

Форму довідки вже затвердило Міністерство охорони здоров'я

В Україні з понеділка, 8 листопада, сімейні лікарі нарешті зможуть видавати довідки громадянам, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу. Форму медичного документа вже затвердили.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ зазначають, що вакцинуватися від коронавірусу не можна у двох випадках:

  1. якщо була важка алергічна реакція на першу дозу COVID-вакцини — анафілактичний шок;
  2. якщо є гіперчутливість до компонентів вакцини.

Громадян, які мають такі протипоказання до вакцинації в Україні всього 1%.

Також у сімейного лікаря можна отримати довідку про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19. Такий документ матиме чітко визначений термін дії й видаватимуть його у таких випадках:

  • якщо хворієте на ГРВІ й маєте температуру тіла понад 38 градусів (довідку дають на 2 тижні з моменту захворювання);
  • якщо лікуєтесь моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою (довідка про відтермінування щеплення від COVID-19 на 3 місяці);
  • якщо зробили вакцину від інших інфекційних хвороб (крім грипу) — довідка на 14 днів;
  • у разі необхідності провести пробу з туберкуліном або IGRA, її слід провести або перед вакцинацією від коронавірусу, або через 4 тижні після неї;
  • якщо є COVID-19 в анамнезі (довідку про тимчасові протипоказання можна отримати на 3 місяці).

Форму довідки № 028-1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» можна завантажити за посиланням. Інструкція щодо її заповнення ТУТ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких випадках вакцинація від коронавірусу можлива, але треба бути дуже обережним.

Теги:
#Україна #МОЗ #Вакцинація #Довідка #Протипоказання
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