В Україні з'явився документ, який звільняє від COVID-вакцинації: хто може його отримати (шаблон)
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Форму довідки вже затвердило Міністерство охорони здоров'я
В Україні з понеділка, 8 листопада, сімейні лікарі нарешті зможуть видавати довідки громадянам, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу. Форму медичного документа вже затвердили.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
У МОЗ зазначають, що вакцинуватися від коронавірусу не можна у двох випадках:
- якщо була важка алергічна реакція на першу дозу COVID-вакцини — анафілактичний шок;
- якщо є гіперчутливість до компонентів вакцини.
Громадян, які мають такі протипоказання до вакцинації в Україні всього 1%.
Також у сімейного лікаря можна отримати довідку про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19. Такий документ матиме чітко визначений термін дії й видаватимуть його у таких випадках:
- якщо хворієте на ГРВІ й маєте температуру тіла понад 38 градусів (довідку дають на 2 тижні з моменту захворювання);
- якщо лікуєтесь моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою (довідка про відтермінування щеплення від COVID-19 на 3 місяці);
- якщо зробили вакцину від інших інфекційних хвороб (крім грипу) — довідка на 14 днів;
- у разі необхідності провести пробу з туберкуліном або IGRA, її слід провести або перед вакцинацією від коронавірусу, або через 4 тижні після неї;
- якщо є COVID-19 в анамнезі (довідку про тимчасові протипоказання можна отримати на 3 місяці).
Форму довідки № 028-1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» можна завантажити за посиланням. Інструкція щодо її заповнення ТУТ.
Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких випадках вакцинація від коронавірусу можлива, але треба бути дуже обережним.
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