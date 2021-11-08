"Куча народу не доїжджає до лікарень": Комаровський оцінив реальну кількість смертей від COVID-19

Комаровський висловився про офіційну статистику смертності від COVID-19.

Відомий український лікар Євген Комаровський висловив думку, що реальна добова смертність від коронавірусу вдвічі вища за офіційну.

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Говорячи про те, що нещодавно в Україні було зафіксовано рекордні 793 смерті від COVID-19, Комаровський зазначив, що вважає, що це лише половина від реальних показників смертності.

"Куча народу не доїжджає до лікарень і вмирає вдома. Причому якщо це люди похилого віку, їх навіть не повезуть на розтин", — сказав він.

За його словами, також не враховуються так звані "відстрочені смерті". Він розповів, що багато людей, які перенесли гостру форму хвороби, можуть ще довго зазнавати її наслідків, на кшталт депресії, тромбозів, міокардиту, відмов органів та іншого.

Крім того, Комаровський заявив, що в багатьох дрібних лікарнях не прийматимуть людей похилого віку, а тому висловив переконання, що в офіційних даних такі б значилися, як померлі від старості або будь-яких інших хвороб.

Він додав, що реальні цифри смертності ніхто не знає.

Серед причин, які привели Україну в таке становище, Комаровський виокремлює те, що в мережі дедалі частіше чути голоси "агресивних неуків". За його словами, ці люди через свою нестриманість та грубість виходять на передній план, що не дозволяє адекватним користувачам висловити свою думку про ситуацію.

Заява Комаровського про смертність на відео з 11:00

Як повідомлялося, лікар Тарас Жиравецький раніше озвучив прогноз про те, що в Україні епідемія коронавірусу закінчиться ще не скоро.