Найбезпечніше в Ужгороді, Кропивницькому та Луцьку: де найбільша смертність від COVID-19 в Україні

У двох українських областях зафіксували менше ніж 10 смертей від COVID-19.

Україна двічі за тиждень оновила рекорд із летальних випадків від коронавірусу. За понеділок ковід забрав життя 833 людей.

Спираючись на дані МОЗ "Телеграф" дізнався, в яких регіонах ситуація погіршилася найсильніше, а які області демонструють нижчу смертність.

Найбільшу кількість життів за понеділок, 8 листопада, COVID забрав на Донеччині — 89 осіб. Це більш як 10% від загальної кількості померлих.

Решта списку регіонів із найвищими показниками смертності:

у Сумській області – 67 осіб

на Полтавщині — 64

у столиці України — 53

у Хмельницькій області – 46.

Найменш постраждалим регіоном стала Закарпатська область – 8 смертельних випадків. На другому місці у рейтингу — Кіровоградська область, яка демонструє найнижчі показники захворюваності. Тут померли 9 людей.

На Волині від коронавірусу померли 11 людей, у Чернівецькій — 13, у Черкаській — 14. Зазначимо, що "жовтих" областей в Україні залишилося лише дві — Кіровоградська та Тернопільська. В останній смертність від коронавірусу за добу становила 15 осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що на "червоній" Херсонщині зафіксували зниження показників смертності та область може вийти із зони жорсткого карантину. За даними МОЗ на вівторок — у ній померли від коронавірусу 37 людей.