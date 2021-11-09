Дали місяць: МОЗ оновило перелік українців, які підлягають обов’язковій вакцинації від "корони"

Усувати від роботи будуть з початку грудня.

Обов’язкова вакцинація розширює списки — після того, як з 8 листопада почали усувати від роботи нещеплених педагогів та чиновників, у МОЗ повідомили про чергове посилення заходів. Воно набуде чинності з 9 грудня – на щеплення дається місяць.

Список надрукували на сайті міністерства.

До нього потрапили співробітники:

управління центральних органів виконавчої (всіх форм організації)

соціальні працівники (у тому числі й соцзахист дітей та реабілітаційні установи)

стратегічних підприємств для економіки та безпеки держави ( серед них — науково-дослідні інститути, конструкторські бюро, хімпідприємства та обленерго).

Для них є час до 9 грудня вакцинуватися від коронавірусу, інакше загрожує усунення. Зазначимо, що є низка протипоказань для вакцинації, які дають відстрочення обов’язкового щеплення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві через запровадження "червоної зони" та загрозу усунення від роботи без збереження виплат люди вистоюють величезні черги на щеплення від коронавірусу.