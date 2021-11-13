Одужало більше, ніж захворіло: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 13 листопада
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Українцям зробили вже понад 12 мільйонів щеплень
На ранок суботи, 13 листопада, в Україні дещо знизилася захворюваність на коронавірус, як традиційно щотижня відбувається ближче до вихідних, — за останню добу зафіксували понад 23 тисячі нових випадків COVID-19.
Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на свіжу статистику МОЗ.
Усього минулої доби зафіксували:
- 23 572 нових випадки (напередодні було 24 058);
- 695 летальних випадків (днем раніше їх було 750);
- 4 564 госпіталізованих пацієнта (12 листопада було 4 318);
- 25 415 одужалих (вчора було побито минулий рекордний показник за всю пандемію на рівні 21 941).
Лідерами із захворюваності серед українських регіонів на сьогодні є Дніпропетровська, Харківська, Львівська області та Київ.
При цьому, минулої доби вакцинували 299 854 осіб (вчора було 279 136, і всього вже понад 12 мільйонів з початку кампанії з вакцинації).
Варто зауважити, що цього тижня загальна захворюваність дещо впала, порівняно з показниками минулого, у зв’язку з чим починає зростати кількість пацієнтів, що одужують, але також, на жаль, був побитий і рекорд смертності.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які вакцини від коронавірусу є в Україні.
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