Одужало більше, ніж захворіло: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 13 листопада

Українцям зробили вже понад 12 мільйонів щеплень

На ранок суботи, 13 листопада, в Україні дещо знизилася захворюваність на коронавірус, як традиційно щотижня відбувається ближче до вихідних, — за останню добу зафіксували понад 23 тисячі нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на свіжу статистику МОЗ.

Усього минулої доби зафіксували:

23 572 нових випадки (напередодні було 24 058);

нових випадки (напередодні було 24 058); 695 летальних випадків (днем раніше їх було 750);

летальних випадків (днем раніше їх було 750); 4 564 госпіталізованих пацієнта (12 листопада було 4 318);

госпіталізованих пацієнта (12 листопада було 4 318); 25 415 одужалих (вчора було побито минулий рекордний показник за всю пандемію на рівні 21 941).

Лідерами із захворюваності серед українських регіонів на сьогодні є Дніпропетровська, Харківська, Львівська області та Київ.

При цьому, минулої доби вакцинували 299 854 осіб (вчора було 279 136, і всього вже понад 12 мільйонів з початку кампанії з вакцинації).

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Варто зауважити, що цього тижня загальна захворюваність дещо впала, порівняно з показниками минулого, у зв’язку з чим починає зростати кількість пацієнтів, що одужують, але також, на жаль, був побитий і рекорд смертності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які вакцини від коронавірусу є в Україні.