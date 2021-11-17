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Рівень госпіталізацій підскочив удвічі: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 17 листопада

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Не всі хворі можуть успішно подолати вірус Новина оновлена 17 листопада 2021, 08:17
Не всі хворі можуть успішно подолати вірус

Кількість одужалих трохи впала

На середу, 17 листопада, в Україні продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу, — минулої доби зафіксували понад 18 тисяч нових хворих, при цьому рівень госпіталізації підскочив одразу вдвічі.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на свіже зведення МОЗ України.

Минулої доби зареєстрували:

  • 18 668 нових випадків коронавірусу (16 308 на вчора);
  • 769 смертей (838 днем раніше);
  • 4 468 госпіталізацій (2 264 напередодні);
  • 20 211 одужалих (21 914 у вівторок).

Найбільше хворих було у Дніпропетровській області (1675), Києві (1609), Одеській (1504) та Полтавській (1168) областях.

У той час як лідерами зі смертності минулої доби виступили Дніпропетровська область (68), Київ (62), Одеська (59), Харківська (53) області.

Зауважимо, що традиційно щотижня на вихідних падає кількість тестувань на коронавірус, через що на початку тижня кількість нових хворих формально падає, і починає знову зростати, досягаючи максимуму до четверга.

Якщо брати до уваги тижневу статистику одразу, то зараз в Україні можна спостерігати деякий спад захворюваності, — якщо два тижні тому кількість нових хворих досягала позначки понад 27 тисяч осіб, то на минулому цей показник упав до позначки 24 тисячі.

Водночас останні дні серйозно підскочили показники одужання серед пацієнтів. На 13 листопада одужали рекордні 25,4 тисячі людей за добу.

Однак не всі хворі змогли успішно подолати COVID-19. Лише вчора в Україні поставили новий рекорд максимальної кількості летальних випадків за добу на рівні 838 осіб.

Раніше "Телеграф" зібрав усе, що потрібно знати про вакцинацію в Україні, в одній доступній інфографіці.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19
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