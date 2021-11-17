"Вовина тисяча": деталі про винагороду за щеплення від українського уряду

Обидві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 9 млн. українців. Першу – майже 12,5 млн.

Щоб вакцинувати якнайбільше українців від коронавірусу, президент Володимир Зеленський ініціював акцію з виплати матеріальної винагороди за щеплення, яка вже отримала назву "Вовина тисяча". Щоб досягти очікуваного показника у 70% вакцинованих українців, необхідно щепити ще майже стільки ж людей, скільки вже пройшли курс вакцинації. Ініціатива не лише спрямована на захист від коронавірусу для населення, а й на підтримку малого та середнього бізнесу.

Про це розповів український прем’єр Денис Шмигаль.

Він також повідомив подробиці щодо виплати. "Тисячу гривень Зеленського" отримають усі, хто пройшов повний курс імунізації від коронавірусу. Їх виплачуватимуть через програму "Дія" на віртуальні картки. Витрачати їх на оплату продуктів чи комуналки не можна, лише на культурно-розважальні заходи (театри, кіно, концерти), спорт (наприклад, купівля абонементів у спортзалах) або подорожі (придбання проїзних документів у поїздах та літаках). При цьому повідомляється, що одержувачам субсидії хвилюватися не варто — цей прибуток не вплине на її нарахування, як і не буде оподатковано.

Читайте також: Категорія Україна Вовина тисяча: чому ідея Зеленського може спричинити збій у програмі вакцинації "Телеграф" розбирався, чи все так гладко з ініціативою президента про 1000 гривень за повну вакцинацію від коронавірусу

Як повідомив Шмигаль, у програмі, яка запрацює з 19 грудня цього року і триватиме до кінця 2022 року, зможуть взяти участь близько шести тисяч підприємств по країні.

Перші три млрд гривень на фінансування ініціативи виділять уже 2021 року, ще стільки ж — наступного року. Також повідомляють, що фінансування можуть збільшити.

Раніше "Телеграф" писав, що ініціатива президента викликала жарти та появу мемів у мережі.