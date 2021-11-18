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Кількість одужань падає: в Україні знову понад 20 тисяч хворих на коронавірус за добу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Коронавірус
Коронавірус

Найбільше смертей від COVID на Дніпропетровщині.

Кількість нових випадків коронавірусу в Україні зафіксували на позначці 20 591 особа ( днем раніше — 18 668 людей ). Серед них – 1478 неповнолітніх

Про це повідомляє МОЗ у ранковому зведенні 18 листопада.

Згідно статистиці:

  • до лікарні з коронавірусом потрапили — 3 907 осіб (напередодні 4 468 людей)
  • летальних випадків — 752 (днем раніше — 769)
  • вилікувалися від COVID – 19 633 (напередодні – 20 211 осіб).

Також у МОЗ відзвітували про вакцинацію: зроблено всього 297 832 щеплень, з них другу дозу отримали 189 078 осіб.

Найбільша кількість хворих за день у Дніпропетровській області (1892 особи). Лідером зі смертності стала також Дніпропетровщина зі 103 летальними випадками. На другому місці за захворюваністю — Київ із 1483 випадками, на третьому — 1240 нових інфікувань у Запорізькій області.

Найменша кількість денних заражень за середу у Кіровоградській області. Там зафіксовано 214 випадків. Найменше смертей — у Кіровоградській та Тернопільській областях — по 9 летальних випадків.

Раніше "Телеграф" писав, що від коронавірусу готові вакцинуватися лише дві третини українців.

Теги:
#Україна #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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