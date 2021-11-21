Число госпіталізацій різко підскочило: яка ситуація з COVID-19 в Україні 21 листопада

Абсолютний рекордсмен за кількістю нових хворих — Дніпро

На ранок неділі, 21 листопада, в Україні традиційно формально впала кількість нових випадків коронавірусу, порівняно з суботою — за останню добу зафіксували трохи більше 10 тисяч нових хворих. Проте кількість госпіталізованих пацієнтів зросла.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на свіже зведення МОЗ.

За суботу, 20 листопада, в Україні зареєстрували:

10 635 нових випадків (вчора було 18 250);

нових випадків (вчора було 18 250); 377 смертей (664 напередодні);

смертей (664 напередодні); 4 048 госпіталізованих пацієнтів (3 594 за минулу добу);

госпіталізованих пацієнтів (3 594 за минулу добу); 14 450 одужалих (21 979 днем раніше).

Найбільше нових випадків зараження випало на Дніпропетровську область (1 242 випадки), а також на Миколаївську (693), Одеську (655), Запорізьку (653) області.

Зауважимо, що щотижня на вихідних зменшується кількість українців, які роблять тест на коронавірус, через що у вихідні завжди формально падає захворюваність.

Раціональніше судити по обстановці з коронавірусом у країні за щотижневими показниками, а вони такі: два тижні тому було зареєстровано максимальну добову захворюваність у понад 27 тисяч осіб, тоді як цього тижня цей показник становив лише близько 20 тисяч.

Тим часом уже два тижні поспіль б’ються рекорди смертності, і 16 листопада померла максимальна кількість українців на рівні 838 осіб. Натомість показники одужання теж закріпилися вже на позначці 20 тисяч осіб у будні.

Як повідомляв "Телеграф", за заявами МОЗ Україна пройшла вже пік хвилі COVID-19, але є ризик раптової повторної хвилі.