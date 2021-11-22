Показники різко пішли на спад: що з коронавірусом в Україні після вихідних

У антилідерах захворюваності за добу знову опинилася Дніпропетровська область

Ранок понеділка, 22 листопада, в Україні розпочався з 7 464 нових випадків коронавірусної інфекції. У порівнянні з показниками неділі приріст хворих впав майже на 3 тисячі випадків, попри це рівень смертності залишився високим.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Так, за добу в Україні зафіксували:

7 464 нових випадків (вчора було 10 635);

нових випадків (вчора було 10 635); 326 смертей (377 напередодні);

2501 госпіталізованих пацієнтів (4 048 за минулу добу);

10540 одужалих (14 450 днем раніше).

Крім того, коронавірусом захворіли 579 дітей та 74 медичних працівників.

У регіональному розрізі найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.

Варто зазначити, що в Україні вже традиційно після вихідних спостерігається спад захворюваності на коронавірус. Це пов’язано з тим, що у суботу та неділю українці роблять значно менше тестів на COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 340 407 осіб;

одужало – 2 773 490 осіб;

летальних випадків – 81 598;

проведено ПЛР-тестувань – 15 557 638.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у МОЗ заявили, що Україна вже подолала пік захворюваності коронавірусом, однак не виключили ризиків раптової повторної хвилі.