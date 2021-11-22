Показники різко пішли на спад: що з коронавірусом в Україні після вихідних
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1015
У антилідерах захворюваності за добу знову опинилася Дніпропетровська область
Ранок понеділка, 22 листопада, в Україні розпочався з 7 464 нових випадків коронавірусної інфекції. У порівнянні з показниками неділі приріст хворих впав майже на 3 тисячі випадків, попри це рівень смертності залишився високим.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.
Так, за добу в Україні зафіксували:
- 7 464 нових випадків (вчора було 10 635);
- 326 смертей (377 напередодні);
- 2501 госпіталізованих пацієнтів (4 048 за минулу добу);
- 10540 одужалих (14 450 днем раніше).
Крім того, коронавірусом захворіли 579 дітей та 74 медичних працівників.
У регіональному розрізі найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.
Варто зазначити, що в Україні вже традиційно після вихідних спостерігається спад захворюваності на коронавірус. Це пов’язано з тим, що у суботу та неділю українці роблять значно менше тестів на COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 340 407 осіб;
- одужало – 2 773 490 осіб;
- летальних випадків – 81 598;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 557 638.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у МОЗ заявили, що Україна вже подолала пік захворюваності коронавірусом, однак не виключили ризиків раптової повторної хвилі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-