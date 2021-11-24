Кількість госпіталізацій із COVID знову зростає: статистика в Україні на 24 листопада

Зросла також кількість нових заражень та одужань від "корони".

Кількість нових хворих на коронавірус в Україні знову зростає — 14 325 проти 12 729 днем раніше. Серед хворих — 287 медпрацівників та 1183 дитини.

Про це повідомляє сайт МОЗ.

Так, за 23 листопада в Україні зафіксували:

Летальних наслідків – 595 (напередодні – 720 смертей).

Потрапили до лікарні – 4077 (за понеділок – 2055 госпіталізацій).

Одужань від коронавірусу — 29044 (напередодні — 23107).

Також на ранок середи в МОЗ відзвітували про 286 121 щеплення за попередній день, курс імунізації від коронавірусу при цьому завершили 199 822 осіб.

За кількістю нових хворих на ковід всього два регіони перевищили рубіж у тисячу нових випадків. Це Київ із 1743 зараженнями та Полтавщина із 1060 випадками. Найменше інфікувань за минулу добу у Чернігівській області (132 особи).

За рівнем смертності лідирує Дніпропетровська область — 61 летальний випадок.

Раніше "Телеграф" писав, що вчені прогнозують можливе повторення хвилі коронавірусу найближчим часом. Причиною може стати фактор повторного зростання за аналогією з європейською ситуацією.