Найважче Києву та Дніпру: яка ситуація з COVID-19 в Україні 25 листопада

Найбільше смертей за минулу добу виявили на Дніпропетровщині.

Кількість нових випадків коронавірусу на ранок 25 листопада в Україні зафіксували на позначці 16 943 особи. Порівняно з попереднім днем нових випадків побільшало на 2618. Серед інфікованих — 1451 дітей та 304 медики.

Про це повідомляє МОЗ.

За 24 листопада:

госпіталізовано – 3404 особи (напередодні – 4077 осіб)

летальних випадків — 628 (до цього 595 минулої доби)

впоралися з коронавірусом — 26 811 (29 044 осіб одужали напередодні)

вакциновано – 275 319 осіб, у тому числі другою дозою препарату – 192 818.

Минулої доби регіоном, що найбільш постраждав від коронавірусу, став Київ — 1688 нових випадків хвороби. На другому та третьому місці — Запорізька та Львівська області з 1066 та 1048 випадків відповідно.

Найбільшу кількість смертей від COVID-71 зафіксували у Дніпропетровській області.

Найменша кількість хворих на Кіровоградщині – 191 особа.

Раніше "Телеграф" писав, що хвиля коронавірусу, що йде на спад, вже пройшла свій пік. Про це заявили вчені із Національної академії наук. Також лікарі вже заговорили про спад пандемії у 2022 та назвали терміни.