Підсумки дня 27 листопада: День пам’яті жертв голодоморів, новий штам коронавірусу

Вечірній дайджест головних новин 27 листопада

Коронавірус в Україні

Лікарня

На ранок суботи, 27 листопада, в Україні традиційно впала кількість нових випадків коронавірусу, через зменшення кількості тестів до вихідних завжди формально падає захворюваність. Але кількість госпіталізованих пацієнтів зросла.

Водночас у ВООЗ серйозно перейнялися поширенням нового штаму, який отримав назву "Омікрон ". Повідомляється, що вперше його виявили 9 листопада 2021 року, а темпи його розповсюдження шокували експертів.

День пам’яті жертв голодоморів

Голодомор

Українці згадують співвітчизників, у різні роки історії загиблих від штучно влаштованих голодоморів. Найстрашнішим, звісно, був голод у 1933 році.

Померла колишній міністр освіти України

Любомира Мандзій

Від важкого захворювання померла ексглава Міністерства освіти України Любомира Мандзій. Вона виконувала обов’язки міністра у 2020 році.

Загинув колишній головний тренер львівського "Руху"

Руслан Мостовий

У дорожньо-транспортній пригоді загинув колишній головний тренер "Руху" Руслан Мостовий.

Відомий російський продюсер потрапив до реанімації

Марк Рудінштейн

У вкрай тяжкому стані знаходиться представник російського шоу-бізнесу — кінопродюсер і творець премії "Кінотавр" Марк Рудінштейн.