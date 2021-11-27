Підсумки дня 27 листопада: День пам’яті жертв голодоморів, новий штам коронавірусу
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Вечірній дайджест головних новин 27 листопада
Коронавірус в Україні
На ранок суботи, 27 листопада, в Україні традиційно впала кількість нових випадків коронавірусу, через зменшення кількості тестів до вихідних завжди формально падає захворюваність. Але кількість госпіталізованих пацієнтів зросла.
Водночас у ВООЗ серйозно перейнялися поширенням нового штаму, який отримав назву "Омікрон ". Повідомляється, що вперше його виявили 9 листопада 2021 року, а темпи його розповсюдження шокували експертів.
День пам’яті жертв голодоморів
Українці згадують співвітчизників, у різні роки історії загиблих від штучно влаштованих голодоморів. Найстрашнішим, звісно, був голод у 1933 році.
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