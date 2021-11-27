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Підсумки дня 27 листопада: День пам’яті жертв голодоморів, новий штам коронавірусу

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові події дня Новина оновлена 27 листопада 2021, 21:09
Ключові події дня

Вечірній дайджест головних новин 27 листопада

Коронавірус в Україні

Лікарня
Лікарня

На ранок суботи, 27 листопада, в Україні традиційно впала кількість нових випадків коронавірусу, через зменшення кількості тестів до вихідних завжди формально падає захворюваність. Але кількість госпіталізованих пацієнтів зросла.

Водночас у ВООЗ серйозно перейнялися поширенням нового штаму, який отримав назву "Омікрон ". Повідомляється, що вперше його виявили 9 листопада 2021 року, а темпи його розповсюдження шокували експертів.

День пам’яті жертв голодоморів

Голодомор
Голодомор

Українці згадують співвітчизників, у різні роки історії загиблих від штучно влаштованих голодоморів. Найстрашнішим, звісно, був голод у 1933 році.

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Теги:
#Коронавірус #Підсумки дня #Любомира Мандзій #Covid-19
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