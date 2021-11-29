У МОЗ відповіли, чи є "Омікрон" в Україні, і зробили вимушений крок: подробиці

Громадян закликають уникати візитів у країни, де зафіксували новий штам

В Україні ще не було жодного випадку захворюваності на штам COVID-19 "Омікрон", однак влада вже вжила заходів, щоб запобігти його поширенню.

Про це у понеділок, 29 листопада, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Так, для запобігання зараженню громадян штамом коронавірусу "Омікрон", туристи, які повертаються з країн, де був виявлений цей штам, будуть відправлятися на самоізоляцію.

Мова про такі країни: Південно-Африканська Республіка, Ботсвана, Зімбабве, Намібія, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Мозамбік.

Мандрівників, які провели у вищевказаних країнах понад 7 днів протягом останніх двох тижнів, відправлять на 14-денну самоізоляцію. До слова, перелік держав можуть розширити. Інших громадян просять утриматися від поїздок у країни, де був виявлений новий штам.

Що таке "Омікрон"?

Штам коронавірусу B.1.1.529 вперше виявили у Південній Африці — він з’явився у Ботсвані. Новий коронавірус налічує 32 мутації та досить швидко поширюється. У зв’язку з цим ВООЗ скликала екстрене засідання, після якого заявили, що новий штам отримав назву "Омікрон" і його зараз вивчають.

На думку лікарів, "Омікрон" може стати причиною жорстких обмежень та навіть введення локдаунів, однак навіть не це викликає серйозні побоювання. Деякі фахівці почали порівнювати нову мутацію зі смертоносною Еболою.

Також "Телеграф" повідомляв, як розпізнати варіант COVID-19 під назвою "Омікрон".