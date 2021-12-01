Запоріжжя вибилося в лідери смертності: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 1 грудня

Запорізька область, поряд із Полтавською та Києвом потрапили до лідерів із захворюваності.

В Україні першого зимового дня МОЗ відзвітувало про 11 960 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Це більше, ніж напередодні. Нагадаємо, попереднього дня в Україні фіксували 10 554 хворих на коронавірус. Серед нових випадків – 207 медиків та 1 088 дітей.

Про це повідомляє МОЗ у ранковому зведенні.

Крім цього, згідно зі статистикою:

летальних наслідків — 557 (напередодні — 561);

госпіталізацій — 3629 (днем раніше — 1749);

одужань — 26160 (на ранок вівторка 25318);

вакциновано — 233 471 особу, зокрема завершили курс імунізації — 156 492 людей.

Найбільше захворілих у Києві — 1592 особи. До ТОП-3 регіонів також потрапили Полтавська (905) та Запорізька (760) області. Найменша кількість нових випадків у Чернігівській області (133).

Статистика смертності від коронавірусу на ранок середи показує максимальний показник у Запорізькій області (61 особа), а мінімальний – у Херсонській та Чернівецькій (по 8 осіб). До цього максимальні показники були у Дніпропетровській області.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін вніс зміну до карантинної постанови в Україні — з 6 грудня зміняться умови життя в "жовтій зоні". Бари, ресторани, спортзали та театри будуть доступні лише вакцинованим українцям.