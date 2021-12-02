Україна закриває кордони для туристів із деяких держав: повний список

Заборона діятиме для громадян восьми держав

Із півночі п’ятниці, 3 грудня, в Україні офіційно розпочинає дію заборона на в’їзд громадян деяких африканських держав. Такі заходи вжито у спробах убезпечити країну від поширення "Омікрон"-варіанту коронавірусу.

Новини повідомили у пресслужбі МОЗ, посилаючись на спеціальну постанову Кабміну.

Обмеження стосуються громадян, а також осіб без громадянства, які пробули не менше тижня протягом останніх 14 днів на території держав Намібія, Есватін, Малаві, Ботсвана, ПАР, Лесото, Мозамбік та Зімбабве.

Витяг з документа

Втім, як і у всіх випадках, є кілька винятків, завдяки яким можна подолати заборону. Іноземці зможуть потрапити до України, якщо вони:

постійно чи тимчасово проживають в Україні та мають відповідні документи;

є подружжям чи дітьми українських громадян;

працюють у іноземних консульствах чи інших дипломатичних установах на території України;

представляють міжнародні організації чи є членами сімей таких представників.

Також є категорія громадян, чия доля перетину українського кордону може вирішуватися в індивідуальному порядку за спеціального запиту від МЗС зазначених держав.

Якщо ж із цих країн прибувають українські громадяни, то для них кордони будуть відкриті. Але ці люди зобов’язуються відбути 14 днів на самоізоляції. На цю вимогу не впливають негативні результати ПЛР-тестів, наявність щеплень COVID-19 або навіть довідок про одужання від "корони".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які ще країни закриваються від туристів через поширення "Омікрон"-варіанту COVID-19. Зазначимо, що хвороба передається країнами Європи із шаленою швидкістю.

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