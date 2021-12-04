Рус

COVID-19 поставив новий тренд: аптекарі пояснили, як передбачають нові хвилі коронавірусу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
111
У ліків з "ковідного списку" — сезонна популярність Новина оновлена 04 грудня 2021, 10:46
У ліків з "ковідного списку" — сезонна популярність

Хвиля коронавірусу в Україні, за даними статистики, йде на спад.

За даними на початок грудня, кількість нових випадків знизилася практично вдвічі. Цей спад відзначають і фармацевти. Їхні спостереження ґрунтуються на тих препаратах, які купують українці.

Як розповів "Телеграфу" гендиректор холдингу "АНЦ" Микола Щербина, рівень захворюваності в Україні в аптеках можуть відслідковувати за купівлею "ковідного списку" (препаратів для лікування коронавірусу, — ред.). Він зазначає, що зараз продаж таких препаратів знизився. Серед медикаментів, що купуються для лікування "корони" — болезаспокійливі, ліки для зниження температури, проти запалення та тромбів, для розрідження крові.

Щербина також згадав, що препарати для лікування коронавірусу стали більш популярними залежно від сезону. Це явище помітили минулого року. Глава холдингу зазначає, що зростання продажів зафіксували у жовтні, але вже у листопаді вони знизилися. Подібний сплеск помічали навесні (квітень-березень) та влітку (червень-липень).

Також помітно, що перед початком нової хвилі люди купують ліки з "ковідного" списку і готуються до ймовірного локдауну.

Повне інтерв’ю читайте у матеріалі "Телеграфу": "Ми відмовили здирникам, і вони на тиждень відключили нам всі онлайн-продажі", — Микола Щербина, аптечна мережа АНЦ

Теги:
#Аптека #Препарати #Коронавірус
СІЗО у Харкові
Харків
"Телеграф" побував у ізоляторі, де утримують Колю Харківського: як СІЗО виглядає зсередини (фоторепортаж)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
СІЗО у Харкові
"Телеграф" побував у ізоляторі, де утримують Колю Харківського: як СІЗО виглядає зсередини (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Гендиректор аптечного холдингу "АНЦ" Микола Щербина
"Ми відмовили здирникам, і вони на тиждень відключили нам всі онлайн-продажі", — Микола Щербина, аптечна мережа АНЦ
Дата публікації
Категорія
У США уважно стежать за тим, що відбувається поблизу кордону України та РФ.
Розвідка США назвала терміни нападу РФ на Україну
Дата публікації
Категорія
Затримання "вагнерівців" у Білорусі
Група "кротів": колишній розвідник заявив про проблеми в Офісі президента (відео)
Дата публікації
Категорія
Новорічна ніч буде схожою на торішню
Новий рік зі снігом чи без? Синоптик дала відповідь