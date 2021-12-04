COVID-19 поставив новий тренд: аптекарі пояснили, як передбачають нові хвилі коронавірусу

Хвиля коронавірусу в Україні, за даними статистики, йде на спад.

За даними на початок грудня, кількість нових випадків знизилася практично вдвічі. Цей спад відзначають і фармацевти. Їхні спостереження ґрунтуються на тих препаратах, які купують українці.

Як розповів "Телеграфу" гендиректор холдингу "АНЦ" Микола Щербина, рівень захворюваності в Україні в аптеках можуть відслідковувати за купівлею "ковідного списку" (препаратів для лікування коронавірусу, — ред.). Він зазначає, що зараз продаж таких препаратів знизився. Серед медикаментів, що купуються для лікування "корони" — болезаспокійливі, ліки для зниження температури, проти запалення та тромбів, для розрідження крові.

Щербина також згадав, що препарати для лікування коронавірусу стали більш популярними залежно від сезону. Це явище помітили минулого року. Глава холдингу зазначає, що зростання продажів зафіксували у жовтні, але вже у листопаді вони знизилися. Подібний сплеск помічали навесні (квітень-березень) та влітку (червень-липень).

Також помітно, що перед початком нової хвилі люди купують ліки з "ковідного" списку і готуються до ймовірного локдауну.

Повне інтерв’ю читайте у матеріалі "Телеграфу": "Ми відмовили здирникам, і вони на тиждень відключили нам всі онлайн-продажі", — Микола Щербина, аптечна мережа АНЦ