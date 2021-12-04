За крок від "жовтої зони": у яких регіонах України спостерігається позитивна динаміка COVID-19

У списку Київ та ще шість областей.

Міністерство охорони здоров’я України напередодні анонсувало зміни до карантинних правил для "жовтої" зони щодо поширення COVID-19. Нині в країні лише чотири області відповідають її критеріям, проте незабаром ситуація може змінитися.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Як відомо, колір карантинної зони визначається за низкою факторів, серед яких завантаженість лікарняних ліжок, охоплення населення тестуванням, кількість нових випадків інфікування та нових госпіталізацій.

За цими критеріями за крок від виходу з "червоної" зони знаходяться кілька регіонів України, серед яких:

місто Київ;

Дніпропетровська область;

Луганська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Херсонська область;

Станом на ранок 4 грудня в Україні у "жовтій" зоні знаходяться:

Кіровоградська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Чернівецька область;

Закарпатська та Полтавська області знаходяться у "помаранчевій" зоні. Решті ж регіонів, зважаючи на все, швидкий вихід із "червоної" зони поки не світить.

Карантин в Україні

Як повідомлялося раніше, в Україні на ранок суботи, 4 грудня, було виявлено понад 13 тисяч нових випадків коронавірусної інфекції. При цьому в лідерах із нових випадків, як і раніше, залишається Київ.