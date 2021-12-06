Без паспорта та COVID-сертифікату більше не вийти: найжорсткіші правила карантину в Україні (інфографіка)
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Документи про вакцинацію однією дозою фактично неефективні в "червоній" зоні
Новий трудовий тиждень українці розпочали із посиленими карантинними вимогами — вони набули чинності від опівночі 6 грудня. Головні зміни стосуються ковідних сертифікатів, котрі підтверджують вакцинацію однією дозою.
Все найголовніше, що стосується життя на карантині, "Телеграф" зібрав в одній інфографіці.
Що змінилося?
- Час дії сертифікатів Свідоцтво про вакцинацію однією дозою тепер можна використовувати протягом 30 днів і тільки в "жовтій" зоні карантину. Отримати доступ у громадські місця "червоної" карантинної зони дозволяється лише завдяки наявності "зеленого" сертифікату. До речі, поки що він діє протягом року з отримання другої дози вакцини.
- Наявність документів. Нині перебування навіть просто на вулиці без, наприклад, паспорта вважається порушенням правил карантину. Правоохоронці можуть у вас попросити документи, що підтверджують особу, тому краще мати їх при собі.
- Перевезення пасажирів. Якщо водій та пасажири мають необхідні ковідні документи, але автомобіль заповнений на більш ніж 50% від дозволених стоячих місць, це є порушенням карантину. Сидячі місця при цьому можуть бути зайняті на 100%.
Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків
Що перебуває під забороною?
- Проведення масових заходів.
- Робота більшості громадських закладів, у тому числі кінотеатрів, спортзалів та навіть кафе-ресторанів.
- Діяльність закладів розміщення — хостелів, готелів тощо.
- Робота навчальних закладів, де проти коронавірусу вакцинувалися не всі члени персоналу.
Ці та інші заборони можна "обійти" за наявності необхідних ковідних документів у всіх працівників та відвідувачів конкретного закладу.
Більш детально пропонуємо дізнатися у нашій інфографіці:
Додамо, що станом на 6 грудня в Україні 18 областей та столиця відповідають вимогам "червоної" зони. П’ять областей — Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька та Харківська — мають показники "жовтої" зони. У "помаранчевій" поки що знаходиться лише Полтавщина.
Зазначимо, що карантинні правила посилили у зв’язку з виявленням нового варіанту COVID-19 під назвою "Омікрон". І хоча в Україні його поки що не зареєстровано, влада країни закрила кордони для туристів з деяких іноземних держав.
При цьому в сусідній Румунії вже зафіксовано перший випадок захворювання на "Омікрон". Все, що відомо про цю мутацію коронавірусу, ми докладно розповідали у нашому матеріалі.
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