Без паспорта та COVID-сертифікату більше не вийти: найжорсткіші правила карантину в Україні (інфографіка)

Документи про вакцинацію однією дозою фактично неефективні в "червоній" зоні

Новий трудовий тиждень українці розпочали із посиленими карантинними вимогами — вони набули чинності від опівночі 6 грудня. Головні зміни стосуються ковідних сертифікатів, котрі підтверджують вакцинацію однією дозою.

Все найголовніше, що стосується життя на карантині, "Телеграф" зібрав в одній інфографіці.

Що змінилося?

Час дії сертифікатів Свідоцтво про вакцинацію однією дозою тепер можна використовувати протягом 30 днів і тільки в "жовтій" зоні карантину. Отримати доступ у громадські місця "червоної" карантинної зони дозволяється лише завдяки наявності "зеленого" сертифікату. До речі, поки що він діє протягом року з отримання другої дози вакцини.

Свідоцтво про вакцинацію однією дозою тепер можна використовувати протягом 30 днів і тільки в "жовтій" зоні карантину. Отримати доступ у громадські місця "червоної" карантинної зони дозволяється лише завдяки наявності "зеленого" сертифікату. До речі, поки що він діє протягом року з отримання другої дози вакцини. Наявність документів. Нині перебування навіть просто на вулиці без, наприклад, паспорта вважається порушенням правил карантину. Правоохоронці можуть у вас попросити документи, що підтверджують особу, тому краще мати їх при собі.

Нині перебування навіть просто на вулиці без, наприклад, паспорта вважається порушенням правил карантину. Правоохоронці можуть у вас попросити документи, що підтверджують особу, тому краще мати їх при собі. Перевезення пасажирів. Якщо водій та пасажири мають необхідні ковідні документи, але автомобіль заповнений на більш ніж 50% від дозволених стоячих місць, це є порушенням карантину. Сидячі місця при цьому можуть бути зайняті на 100%.

Що перебуває під забороною?

Проведення масових заходів.

Робота більшості громадських закладів, у тому числі кінотеатрів, спортзалів та навіть кафе-ресторанів.

Діяльність закладів розміщення — хостелів, готелів тощо.

Робота навчальних закладів, де проти коронавірусу вакцинувалися не всі члени персоналу.

Ці та інші заборони можна "обійти" за наявності необхідних ковідних документів у всіх працівників та відвідувачів конкретного закладу.

Більш детально пропонуємо дізнатися у нашій інфографіці:

Карантинні обмеження в Україні з 6 грудня

Додамо, що станом на 6 грудня в Україні 18 областей та столиця відповідають вимогам "червоної" зони. П’ять областей — Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька та Харківська — мають показники "жовтої" зони. У "помаранчевій" поки що знаходиться лише Полтавщина.

Карантинне зонування на 6 грудня

Зазначимо, що карантинні правила посилили у зв’язку з виявленням нового варіанту COVID-19 під назвою "Омікрон". І хоча в Україні його поки що не зареєстровано, влада країни закрила кордони для туристів з деяких іноземних держав.

При цьому в сусідній Румунії вже зафіксовано перший випадок захворювання на "Омікрон". Все, що відомо про цю мутацію коронавірусу, ми докладно розповідали у нашому матеріалі.