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Коли в Україні стане доступною бустерна вакцинація від COVID-19: відома дата

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова, Таїсія Єрохіна
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Третя доза вакцини забезпечує кращий захист від COVID-19 Новина оновлена 06 грудня 2021, 16:33
Третя доза вакцини забезпечує кращий захист від COVID-19

Процес отримання додаткового щеплення від "корони" в Україні буде запущений у будь-якому разі, обіцяють чиновники

В Україні вже навесні можуть дозволити щеплення бустерною дозою проти коронавірусу.

Про це в бесіді з журналістами сказав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає "Телеграф".

За словами Тимошенка, МОЗ поки визначається з конкретною датою початку етапу вакцинації додатковими дозами.

"Ми розуміємо, що це буде навесні наступного року. Конкретні дані вже будуть повідомляти Міністерство охорони здоровʼя і міністр", — заявив заступник очільника Офісу.

Також Тимошенко зауважив, навіщо влада пішла на посилення карантинних обмежень, які вступили в дії 6 грудня.

"Звісно, ми сподіваємося, що темпи вакцинації збільшаться. Саме тому такі обмеження і вводяться. І це не тільки для збільшення темпів вакцинації. Насамперед для захисту самого населення від ковіду", — сказав він.

Наразі представник ОП перебуває з робочим візитом в Харкові. Ввечері до міста прибуде і президент Володимир Зеленський з нагоди святкування 30-річчя Дня Збройних сил України.

Зазначимо, що розмови про вакцинацію бустерною дозою в Україні ведуться уже не перший тиждень. При цьому очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко запевняв, що влада готова дозволити додаткове щеплення вже у січні 2022 року. Але найголовнішою умовою для старту такої кампанії є повна вакцинація (дві дози) 50% населення держави.

Крім цього "Телеграф" писав, що на період новорічно-різдвяних свят в Україні не планують зупиняти масову вакцинацію проти коронавірусу. Деталі також повідомляв Кирило Тимошенко.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Бустер #Кирило Тимошенко #Covid-19
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