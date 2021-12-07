Смертність збільшилася майже вдвічі: статистика коронавірусу в Україні на 7 грудня

Найвищий рівень смертності — на Запоріжжі. За зараженнями першість — у столиці.

Кількість нових інфікувань коронавірусом в Україні, яка після вихідних традиційно знизилася, знову зросла майже вдвічі. Зафіксували 8655 випадків минулої доби проти 4478 напередодні. Серед них 716 дітей та 200 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за понеділок:

госпіталізованих – 1349 (днем раніше – 1660 осіб);

одужали від коронавірусу — 22878 (напередодні — 9082 особи);

летальних випадків — 467 (за минулу добу — 239 осіб).

Високий рівень зараження COVID-19 зберігається у столиці України – там зафіксували 1270 випадків. У лідерах також Полтавська та Донецька області із 716 та 689 заражених громадян відповідно.

Найменше нових випадків — у Херсонській області (33).

Смертність в Україні від коронавірусу максимальна у Запорізькій області (44), а мінімальна – у Чернівецькій (3).

Раніше Телеграф писав, що частина України вийшла з червоної зони, серед регіонів з ослабленням карантину — як аутсайдери, так і лідери коронавірусної статистики вівторка. Крім того, у столиці та восьми областей, що поповнили перелік "жовтих", правила послабляться лише частково — у цій карантинній зоні з 6 грудня діють жорсткіші правила.