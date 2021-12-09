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Кількість інфікованих в Україні знову зростає: статистика COVID-19 на 9 грудня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3,5 млн людей Новина оновлена 09 грудня 2021, 08:27
За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3,5 млн людей

У лідери із заражень вирвалася Одещина.

В Україні кілька днів поспіль добова кількість нових випадків коронавірусу не перевищувала десяти тисяч. У четвер ситуація змінилася – на ранок зафіксували 12 376 інфікувань за попередній день. Серед хворих 1 078 дітей та 194 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ.

Статистика за середу:

  • захворіли – 12 376 (напередодні – 9 371 людина);
  • госпіталізованих — 2449 (днем раніше — 2998);
  • одужали від коронавірусу — 24 547 (минулої доби — 26 804);
  • летальних випадків — 465 (напередодні — 450 осіб).

Загалом в Україні за час пандемії коронавірусну інфекцію підтвердили у 3 519 981 особи, з них 89 436 не впоралися з вірусом.

Лідером із захворюваності стала Одеська область — 1232 випадки. У лідерах також Київ (1198) та Житомирська область (640). Рівень смертності від коронавірусу найвищий на Запоріжжі — 51 летальний випадок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у світі зафіксували новий штам коронавірусу — вчені все ще проводять дослідження його реакції на вакцину. У ВООЗ заявляють про ефективність щеплень, а вчені з ПАР, що потрібна бустерна доза. Дослідникам із Гонконгу вдалося сфотографувати вірус, який вразив мавпу.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Covid-19
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