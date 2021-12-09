Як отримати тисячу за вакцинацію від COVID-19 через monobank: детальна інструкція

Гроші за вакцинацію будуть виплачувати з 19 грудня

З 19 грудня в Україні почнуть видавати 1000 гривень усім громадянам, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Електронні картки, на які зараховуватимуть кошти, можна оформити вже зараз у monobank.

Про це у власному Telegram-каналі повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Для того, щоб оформити карту слід:

Оновити додаток monobank (у Play Market або App Store); Перейти у додаток monobank та у верхньому меню натиснути "Відкрити карту"; Обрати карту "єПідтримка".

Як зазначають у monobank, карту для отримання коштів за вакцинацію також можна буде оформити з повідомлення у виписці, яке банк надішле своїм клієнтам.

Карту радять відкривати вже зараз, щоб служба банку могла передати її номер в "Дію" і користувачі змогли отримати допомогу серед перших.

Варто зазначити, що на вашому гаджеті обов’язково має бути встановлений додаток "Дія".

"І це буде магія — натиснув в mono чи Дії "отримати виплату" і гроші відразу надійшли на нашу карту", — додав Гороховський.

У меню карток слід натиснути "Відкрити карту"

У переліку обрати карту "єПідтримка"

Потім натискаємо "Відкрити карту"

Гроші на неї зарахують за запитом з 19 грудня

Витратити кошти на будь-що не вдасться

Варто зазначити, що у деяких користувачів все ж виникли проблеми з оформленням цієї електронної картки. Зокрема, у меню не показувало карту "єПідтримка", а деяким навіть після оформлення нічого не приходило. Додамо, що врятувати ситуацію допомогло видалення додатку monobank з телефону, а потім його повторне встановлення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як можна отримати гроші за вакцинацію від COVID-19 і на що їх дозволять витратити.

Також ми писали, що тисячі гривень від Зеленського може вистачити далеко не всім вакцинованим українцям.