Як отримати тисячу за вакцинацію від COVID-19 через monobank: детальна інструкція
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 44
Гроші за вакцинацію будуть виплачувати з 19 грудня
З 19 грудня в Україні почнуть видавати 1000 гривень усім громадянам, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Електронні картки, на які зараховуватимуть кошти, можна оформити вже зараз у monobank.
Про це у власному Telegram-каналі повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Для того, щоб оформити карту слід:
- Оновити додаток monobank (у Play Market або App Store);
- Перейти у додаток monobank та у верхньому меню натиснути "Відкрити карту";
- Обрати карту "єПідтримка".
Як зазначають у monobank, карту для отримання коштів за вакцинацію також можна буде оформити з повідомлення у виписці, яке банк надішле своїм клієнтам.
Карту радять відкривати вже зараз, щоб служба банку могла передати її номер в "Дію" і користувачі змогли отримати допомогу серед перших.
Варто зазначити, що на вашому гаджеті обов’язково має бути встановлений додаток "Дія".
"І це буде магія — натиснув в mono чи Дії "отримати виплату" і гроші відразу надійшли на нашу карту", — додав Гороховський.
Варто зазначити, що у деяких користувачів все ж виникли проблеми з оформленням цієї електронної картки. Зокрема, у меню не показувало карту "єПідтримка", а деяким навіть після оформлення нічого не приходило. Додамо, що врятувати ситуацію допомогло видалення додатку monobank з телефону, а потім його повторне встановлення.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як можна отримати гроші за вакцинацію від COVID-19 і на що їх дозволять витратити.
Також ми писали, що тисячі гривень від Зеленського може вистачити далеко не всім вакцинованим українцям.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-