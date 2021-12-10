Коронавірус вийшов на плато? Статистика захворюваності на 10 грудня

Україна наближається до норми Всесвітньої організації охорони здоров’я із вакцинування населення від COVID-19.

В Україні продовжують фіксувати велику кількість нових випадків коронавірусу. На ранок п’ятниці відомо про 11 327 заражень ковідом — трохи менше ніж напередодні. Також серед хворих 1 010 дітей та 214 медиків.

Про це свідчить статистика МОЗ.

Дана за минулу добу:

захворіли – 11 327 (напередодні – 12 376 осіб);

госпіталізованих — 2551 (днем раніше — 2449);

одужали від коронавірусу — 24 456 (за минулу добу — 24 547);

летальних випадків — 442 (напередодні — 465 осіб).

У МОЗ звітують про 39,4% населення, повністю імунізованих від коронавірусу. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник має досягти 40% до початку 2022 року. Масштабна вакцинаційна кампанія торкнулася в Україні деяких груп населення, наприклад провідників поїздів та педагогів. Для них вона обов’язкова. Антивакцинаторів будуть усувати від роботи.

Раніше "Телеграф" писав про небезпечну "побічку" коронавірусу, яка виникає при тяжкому перебігу хвороби — тромбоз. До неї схильні 20-30% людей, ковід у яких протікав у складній формі.