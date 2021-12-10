Потенційна загроза "Омікрону": експерт озвучив дати нової хвилі коронавірусу в Україні

Для того, щоб зарахувати нову мутацію до загрозливих, необхідно провести ще ряд досліджень, але на неї все одно зважають при прогнозуванні

Нову хвилю коронавірусу вже у січні наступного року може спровокувати низка факторів. Серед них — європейська ситуація з COVID-19, сезонність захворювань, мутація вірусу "Омікрон". Її ще не зарахували до небезпечних, але вже оцінюють потенціал.

Про це розповів голова Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, якого цитує "РБК-Україна".

За його словами, загрозливість штаму коронавірусу фахівці визначають за декількома факторами: швидкість передачі, тяжкість наслідків, ефективність вакцин. Ці грані зараз ще мало вивчені і це робить штам не прямою, а потенційною загрозою, зазначає Ганіченко.

Перші дані щодо "Омікрону" вже почали з’являтися. Як писав "Телеграф", у ВООЗ відзначають зниження тяжкості захворювання при інфікуванні "Омікроном", а вчені ПАР повідомляють про ефективність бустерної дози щеплення.

Що ж до прогнозів на січень 2022 року, то не лише "Омікрон" може стати причиною нової хвилі. У Європі в деяких країнах спалах коронавірусу почався по другому колу, розповідає експерт. Це може статися і в Україні. Також саме на січень припадає тенденція зростання хвороб, подібних до грипу і "корона" може також показати висхідну тенденцію, вважає Ганіченко.

Експерт не заперечує, що за оптимістичного сценарію січень Україна пройде без спалаху коронавірусу.

Одним із методів стабілізації ситуації з коронавірусом в Україні та світі є вакцинація. В українському МОЗ звітують про майже повне досягнення рекомендацій ВООЗ щодо вакцинації: 39,4% населення із 40 необхідних.