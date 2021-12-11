У гонитві за стандартами ВООЗ: експерти підрахували, скільки українців вакцинують від коронавірусу до кінця року
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Кількість щеплених хоча б однією дозою вакцини має досягти 50% дорослого населення
В Україні до кінця поточного року від коронавірусу мають вакцинувати щонайменше 40% дорослого населення. Таким чином наша країна дотримається рекомендації ВООЗ.
Як розповів у інтерв’ю "РБК-Україна" один з керівників Київської школи економіки Юрій Ганиченко, однією дозою вакцини від COVID-19 до кінця року має вакцинуватися ще більший відсоток людей.
За його словами, принаймні одне щеплення від корони має отримати приблизно 50% дорослих.
Експерт вказує, що таким чином Україна дотримається рекомендацій ВООЗ і повний курс щеплень пройдуть 40% дорослого населення.
"Відповідно, принаймні однією дозою ми очікуємо приблизно 50%, повним курсом — не менш ніж 40%", — резюмував Ганиченко.
Тим часом в Україні відзвітували, що станом на ранок п’ятниці, 10 грудня, від коронавірусу вакцинувалися 39,4 відсотка українців. А 40% вакцинованих за прогнозами МОЗ в Україні мають досягти до початку 2022 року.
Також "Телеграф" повідомляв, що в Україні може спалахнути нова хвиля коронавірусу, яка пов’язана зі штамом "Омікрон".
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