Рус

У гонитві за стандартами ВООЗ: експерти підрахували, скільки українців вакцинують від коронавірусу до кінця року

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
Вакцинація в Україні
Вакцинація в Україні

Кількість щеплених хоча б однією дозою вакцини має досягти 50% дорослого населення

В Україні до кінця поточного року від коронавірусу мають вакцинувати щонайменше 40% дорослого населення. Таким чином наша країна дотримається рекомендації ВООЗ.

Як розповів у інтерв’ю "РБК-Україна" один з керівників Київської школи економіки Юрій Ганиченко, однією дозою вакцини від COVID-19 до кінця року має вакцинуватися ще більший відсоток людей.

За його словами, принаймні одне щеплення від корони має отримати приблизно 50% дорослих. 

Експерт вказує, що таким чином Україна дотримається рекомендацій ВООЗ і повний курс щеплень пройдуть 40% дорослого населення.

"Відповідно, принаймні однією дозою ми очікуємо приблизно 50%, повним курсом — не менш ніж 40%", — резюмував Ганиченко.

Тим часом в Україні відзвітували, що станом на ранок п’ятниці, 10 грудня, від коронавірусу вакцинувалися 39,4 відсотка українців. А 40% вакцинованих за прогнозами МОЗ в Україні мають досягти до початку 2022 року.

Також "Телеграф" повідомляв, що в Україні може спалахнути нова хвиля коронавірусу, яка пов’язана зі штамом "Омікрон".

Теги:
#Україна #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19 #Юрій Ганіченко
Ключові події дня
Україна
Підсумки дня 10 грудня: інтерв’ю Зеленського, блокування РФ Азовського моря, заборона пакетиків
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові події дня
Підсумки дня 10 грудня: інтерв’ю Зеленського, блокування РФ Азовського моря, заборона пакетиків
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський допустив референдум по Донбасу та Криму
Дата публікації
Категорія
"Слуги народу" хочуть зберегти якнайбільше "штиків" у наступному скликанні Ради
Брудна історія: заради порятунку “Слуг” влада думає переносити вибори та залишати “мажоритарку”
Дата публікації
Категорія
Ціни на цигарки тим часом тільки підвищуються
Монополія по-українськи від Гетманцева: хто і як намагається підім’яти тютюновий ринок України
Дата публікації
Категорія
Біловезькі Угоди констатували смерть СРСР
Вітольд Фокін: Особливої радості від розпаду СРСР я не відчував