Кількість смертей зросла вдвічі: статистика коронавірусу в Україні 14 грудня

Приріст нових хворих у столиці протягом доби сягнув за 1000 випадків

В Україні станом на ранок вівторка, 14 грудня, зафіксували 7283 нових випадків коронавірусу. Статистика після дводенного спаду знову пішла нагору — збільшилася як кількість одужань, так і кількість смертей.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я України.

За добу в Україні зафіксували:

1123 госпіталізацій (днем раніше було 1 456);

387 летальних випадків (до цього — 188);

27 130 одужань (напередодні одужали 9 966 осіб).

У антилідерах захворюваності цієї доби знову опинився Київ — тут виявили 1066 нових випадків COVID-19. Велику кількість хворих також зафіксували у Полтавській (751), Черкаській (602), Запорізькій (405) та Одеській (404) областях.

Найменше хворих було на Херсонщині (21) та Житомирщині (37).

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 3 570 448 особи;

одужали — 3 233 009

летальних випадків — 91 602

проведено ПЛР-тестувань — 16 333 417

Нагадаємо, що у деяких регіонах захворюваність на коронавірус пішла на спад. Зокрема, Хмельницька та Вінницька область найближчим часом перейдуть з "червоної" зони у "жовту".

Також "Телеграф" повідомляв, що в Україні вкотре розширили перелік професій, які підпадають під обов’язкову вакцинацію. Противників пообіцяли відсторонювати від роботи.