Кількість смертей зросла вдвічі: статистика коронавірусу в Україні 14 грудня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 67
Приріст нових хворих у столиці протягом доби сягнув за 1000 випадків
В Україні станом на ранок вівторка, 14 грудня, зафіксували 7283 нових випадків коронавірусу. Статистика після дводенного спаду знову пішла нагору — збільшилася як кількість одужань, так і кількість смертей.
Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я України.
За добу в Україні зафіксували:
- 1123 госпіталізацій (днем раніше було 1 456);
- 387 летальних випадків (до цього — 188);
- 27 130 одужань (напередодні одужали 9 966 осіб).
У антилідерах захворюваності цієї доби знову опинився Київ — тут виявили 1066 нових випадків COVID-19. Велику кількість хворих також зафіксували у Полтавській (751), Черкаській (602), Запорізькій (405) та Одеській (404) областях.
Найменше хворих було на Херсонщині (21) та Житомирщині (37).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 3 570 448 особи;
- одужали — 3 233 009
- летальних випадків — 91 602
- проведено ПЛР-тестувань — 16 333 417
Нагадаємо, що у деяких регіонах захворюваність на коронавірус пішла на спад. Зокрема, Хмельницька та Вінницька область найближчим часом перейдуть з "червоної" зони у "жовту".
Також "Телеграф" повідомляв, що в Україні вкотре розширили перелік професій, які підпадають під обов’язкову вакцинацію. Противників пообіцяли відсторонювати від роботи.