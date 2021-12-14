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Кількість смертей зросла вдвічі: статистика коронавірусу в Україні 14 грудня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавірус в Україні Новина оновлена 14 грудня 2021, 08:27
Коронавірус в Україні

Приріст нових хворих у столиці протягом доби сягнув за 1000 випадків

В Україні станом на ранок вівторка, 14 грудня, зафіксували 7283 нових випадків коронавірусу. Статистика після дводенного спаду знову пішла нагору — збільшилася як кількість одужань, так і кількість смертей.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я України.

За добу в Україні зафіксували:

  • 1123 госпіталізацій (днем раніше було 1 456);
  • 387 летальних випадків (до цього — 188);
  • 27 130 одужань (напередодні одужали 9 966 осіб).

У антилідерах захворюваності цієї доби знову опинився Київ — тут виявили 1066 нових випадків COVID-19. Велику кількість хворих також зафіксували у Полтавській (751), Черкаській (602), Запорізькій (405) та Одеській (404) областях.

Найменше хворих було на Херсонщині (21) та Житомирщині (37).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 3 570 448 особи;
  • одужали — 3 233 009
  • летальних випадків — 91 602
  • проведено ПЛР-тестувань — 16 333 417

Нагадаємо, що у деяких регіонах захворюваність на коронавірус пішла на спад. Зокрема, Хмельницька та Вінницька область найближчим часом перейдуть з "червоної" зони у "жовту".

Також "Телеграф" повідомляв, що в Україні вкотре розширили перелік професій, які підпадають під обов’язкову вакцинацію. Противників пообіцяли відсторонювати від роботи.

Теги:
#Україна #МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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