Третя доза щеплення: кому, коли і що буде із COVID-документами

В Україні вже можна отримати бустерну третю дозу вакцини від коронавірусу.

Отримати її можуть не всі громадяни, а лише певних категорій. Для інших третє щеплення можливе в 2022 році. При цьому COVID-сертифікати продовжувати після ревакцинації не будуть.

Про це повідомили у МОЗ.

Після третьої дози актуальним залишається "зелений" сертифікат щодо імунізації від коронавірусу, який діє 365 днів від дати завершення курсу. При цьому дані про третю дозу потраплять до електронної системи охорони здоров’я.

Хто має право на бустер

У перших лавах ревакцинації — громадяни з ослабленим імунітетом. Серед них онкохворі, носії ВІЛ, люди після пересадки органів, а також ті, які проходять імунопригнічуючу або імуномодулюючу терапії.

Коди вводять додаткову дозу

Згідно з документами МОЗ, термін введення додаткової дози вакцини починається через 28 діб після крайнього щеплення від коронавірусу. Оптимально зробити це протягом трьох місяців від другого щеплення. Тим, хто проходить імунопригнічуючу терапію, необхідно почекати два тижні з моменту закінчення прийому препаратів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продовжили коронавірусний адаптивний карантин ще на кілька місяців — до 31 березня 2022 року. Також повідомлялося про ризик повторення хвилі ковіду вже в січні — через масові свята і новий штам "Омікрон".