COVID-19 в Україні 17 грудня: в яких областях заражаються та вмирають найчастіше

У лідерах із захворюваності — Київ, за смертністю — Дніпропетровщина.

Кількість нових виявлених випадків коронавірусу знову знизилася. Якщо напередодні фіксували понад 9,5 тисячі хворих на добу, то на ранок п’ятниці — 8 899. Серед них 779 дітей та 98 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За четвер в Україні:

госпіталізували – 2 028 осіб (напередодні – 2 089);

летальних наслідків -328 (днем раніше — 355);

одужали — 21 650 осіб (минулої доби — 25 499).

Лідером за кількістю нових випадків залишається Київ – 1385 осіб. Високий рівень захворюваності також на Донеччині та Запоріжжі з 564 та 559 виявленими зараженими відповідно. Найменше випадків зафіксували на Херсонщині — 80.

Високий рівень смертності від коронавірусу на Дніпропетровщині – 38 осіб. Найнижчий — у Волинській, Рівненській, Сумській та Херсонській областях (по 5 осіб).

Окрім цього у МОЗ відзвітували про вакцинацію 41,3% дорослих людей у країні. Зазначимо, що в Україні вже дозволили застосовувати третю додаткову дозу вакцини від коронавірусу. Вона доступна поки що людям з імунодефіцитом, але на тривалість дії сертифікату від коронавірусу не впливає.

Раніше "Телеграф" писав про тисячу гривень від президента Володимира Зеленського, яку вже почали видавати громадянам України та особливості її отримання за повну вакцинацію від коронавірусу.