З появою коронавірусу смертність в Україні зросла вдвічі: що відомо

У поточному році померло понад півмільйона українців

В Україні надлишкова смертність суттєво зросла у порівняння з попереднім, 2020 роком. Лише за останні десять місяців 562 тисячі українців пішли з життя. Місячний показник смертності у 75 тисяч осіб лише за жовтень є на 53% більшим, аніж попередній.

Згідно з інформацією, яку у п'ятницю, 24 грудня, оприлюднив Opendatabot, однією з основних причин збільшення смертності в країні є коронавірус, який упродовж жовтня збільшився у п'ять разів. За один осінній місяць від цієї хвороби померли 15 тисяч українців.

Що стосується показників надлишкової смертності упродовж терміну з 1 січня 2021 року і до листопада 2021, то він склав 77 011 осіб, що удвічі більше, аніж за такий же термін у 2020 році.

Відзначимо, що надлишковою смертністю прийнято вважати перевищення кількості смертей у порівнянні з очікуваними показниками. У вищевказаному випадку порівнювалися середньомісячні дані у проміжку з 2015 по 2019 рік.

Також зазначається, що офіційної інформації від управління Держстатистики поки що немає, адже повна картина смертності в Україні буде оприлюднена лише у наступному, 2022 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представники ВООЗ повідомили українців про поширення небезпечної хвороби, смертність від якої у світі збільшилася вдвічі та пояснив, як відрізнити її симптоми від коронавірусу.