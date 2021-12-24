Одна з вакцин від коронавірусу в Україні не захистить від "Омікрону"

Цей препарат використовували для вакцинації понад 4 млн разів.

Штам коронавірусу "Омікрон", який поширюється світом, відрізняється більшою заразністю. Раніше повідомлялося, що проти нього ефективне застосування бустерної дози вакцини, але це стосується не всіх препаратів. CoronaVac від Sinovac Biotech показав погані результати захисту від вірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Нове дослідження, проведене в Гонконгу, продемонструвало, що після щеплення "Короноваком" втретє кількість антитіл недостатня для боротьби з "Омікроном". Одночасно з цим препарат від Pfizer-BioNTech, введений під час бустерного уколу, дав необхідний захист незалежно від того, чи людина раніше була щеплена ним же або "Коронаваком".

Обидві ці вакцини застосовуються в Україні поряд із ще двома — AstraZeneca та Moderna.

В Україні для введення додаткової третьої дози щеплення рекомендовані мРНК-вакцини — "Модерна" та "Комірнаті".

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні перший хворий на штам "Омікрон" успішно подолав хворобу. Що ж до вакцинації від коронавірусу, то в Україні розширили перелік професій, для яких щеплення обов’язкові.