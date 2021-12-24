Рус

Одна з вакцин від коронавірусу в Україні не захистить від "Омікрону"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
77
Вакцинацію від коронавірусу в Україні пройшли втретє 1389 осіб Новина оновлена 24 грудня 2021, 15:34
Вакцинацію від коронавірусу в Україні пройшли втретє 1389 осіб

Цей препарат використовували для вакцинації понад 4 млн разів.

Штам коронавірусу "Омікрон", який поширюється світом, відрізняється більшою заразністю. Раніше повідомлялося, що проти нього ефективне застосування бустерної дози вакцини, але це стосується не всіх препаратів. CoronaVac від Sinovac Biotech показав погані результати захисту від вірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Нове дослідження, проведене в Гонконгу, продемонструвало, що після щеплення "Короноваком" втретє кількість антитіл недостатня для боротьби з "Омікроном". Одночасно з цим препарат від Pfizer-BioNTech, введений під час бустерного уколу, дав необхідний захист незалежно від того, чи людина раніше була щеплена ним же або "Коронаваком".

Обидві ці вакцини застосовуються в Україні поряд із ще двома — AstraZeneca та Moderna.

В Україні для введення додаткової третьої дози щеплення рекомендовані мРНК-вакцини — "Модерна" та "Комірнаті".

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні перший хворий на штам "Омікрон" успішно подолав хворобу. Що ж до вакцинації від коронавірусу, то в Україні розширили перелік професій, для яких щеплення обов’язкові.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19 #CoronaVac
Запорізька поліція встановлює обставини ДТП
В регіонах
Маршрутка з 20 дітьми перекинулася у Запорізькій області, є постраждалі (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Запорізька поліція встановлює обставини ДТП
Маршрутка з 20 дітьми перекинулася у Запорізькій області, є постраждалі (фото)
Дата публікації
Категорія
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Дата публікації
Категорія
Експерти висловили низку претензій до політики Офісу президента України
"Поки не постраждав жоден топ-корупціонер і тому є конкретна причина": яким для України був 2021 рік
Дата публікації
Категорія
Фотографії Бубира розповсюджували восени, коли намагалися його знайти
"Полював" на маленьких дівчаток у різних містах України: що відомо про заарештованого у Львові педофіла (фото)
Дата публікації
Категорія
Фейки поширюють через анонімні телеграм-канали та медіа
Росія засипає Україну своїми фейками: названо головні теми