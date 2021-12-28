Кількість заражень та летальних наслідків зростає: статистика коронавірусу на 28 грудня

У чотирьох регіонах смертність від "корони" впала до нуля.

В Україні кількість нових хворих на коронавірус на ранок вівторка досягла 2 248. Напередодні реєстрували майже вдвічі менше. Серед хворих – 137 дітей та 19 медиків.

Про це повідомляє ранкова статистика МОЗ.

Згідно з даними на 28 грудня:

кількість нових випадків — 2248 (напередодні — 1864);

госпіталізовано – 944 особи (раніше – 1 053);

летальних випадків — 134 (на ранок понеділка — 133);

одужали — 4789 осіб (напередодні — 4527).

Також триває кампанія з вакцинації від коронавірусу – 33231 завершили курс імунізації, отримали додаткову дозу щеплення – 98, ревакциновані – 197.

Найбільшу кількість заражень виявили у Києві – 475 випадків. У п’ятірці лідерів також – Одеська (189), Харківська (180), Черкаська (153), Донецька (149) області.

Найменша кількість – на Херсонщині та Чернігівщині. Там виявили по 16 випадків коронавірусу.

Лідером зі смертності серед регіонів стала область Запорізька область — 24 особи не впоралися з "ковідом". У Чернігівській, Сумській, Івано-Франківській, Київській смерті від коронавірусу не зареєстровані.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у світі викликає побоювання штам "Омікрон" через його повсюдне поширення — у США він уже став домінуючим і відрізняється сильною заразністю. З огляду на це в Ізраїлі почали тестувати застосування четвертої дози вакцини від коронавірусу.