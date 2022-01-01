В Україні від коронавірусу померло понад 96 тис осіб: статистика на 1 січня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 89
За весь час пандемії заразилися коронавірусом понад 3,6 млн людей.
В останній день грудня 2021 року зафіксовано 5026 нових випадків COVID-19. Серед хворих на коронавірус – 262 дитини, та 74 медспівробітники. На день раніше виявили на дві тисячі більше пацієнтів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у ранковій статистиці.
Згідно з даними на ранок 1 січня:
- виявили 5026 (проти 7029 нових випадків напередодні);
- госпіталізували 1554 особи (попереднього дня — 1578);
- летальних випадків — 190 (раніше — 209 смертей);
- одужали — 6073 (8609 було напередодні).
Триває вакцинаційна кампанія, 31 грудня закінчили імунізацію 36 354 особи. Також щеплюють третьою, додатковою дозою людей із проблемами зі здоров’ям — 183 уколи та ревакцинують медиків та співробітників інтернатів — 522 особи.
Лідером із захворюваності залишається столиця — 976 випадків, 443 хворих на Львівщині та 315 у Київській області.
Лідером смертності стала Дніпропетровщина — 21 летальний кінець.
Як раніше писав "Телеграф", в Україну прийшов штам "Омікрон" — він був виявлений у Житомирі, Дніпрі, Львові, Києві. Через новий варіант вірусу частина європейських країн закрила свої рубежі для українських туристів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-