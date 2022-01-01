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В Україні від коронавірусу померло понад 96 тис осіб: статистика на 1 січня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кількість виявлених хворих в останній день року знизилася Новина оновлена 01 січня 2022, 08:45
Кількість виявлених хворих в останній день року знизилася

За весь час пандемії заразилися коронавірусом понад 3,6 млн людей.

В останній день грудня 2021 року зафіксовано 5026 нових випадків COVID-19. Серед хворих на коронавірус – 262 дитини, та 74 медспівробітники. На день раніше виявили на дві тисячі більше пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у ранковій статистиці.

Згідно з даними на ранок 1 січня:

  • виявили 5026 (проти 7029 нових випадків напередодні);
  • госпіталізували 1554 особи (попереднього дня — 1578);
  • летальних випадків — 190 (раніше — 209 смертей);
  • одужали — 6073 (8609 було напередодні).

Триває вакцинаційна кампанія, 31 грудня закінчили імунізацію 36 354 особи. Також щеплюють третьою, додатковою дозою людей із проблемами зі здоров’ям — 183 уколи та ревакцинують медиків та співробітників інтернатів — 522 особи.

Лідером із захворюваності залишається столиця — 976 випадків, 443 хворих на Львівщині та 315 у Київській області.

Лідером смертності стала Дніпропетровщина — 21 летальний кінець.

Як раніше писав "Телеграф", в Україну прийшов штам "Омікрон" — він був виявлений у Житомирі, Дніпрі, Львові, Києві. Через новий варіант вірусу частина європейських країн закрила свої рубежі для українських туристів.

Теги:
#Україна #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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