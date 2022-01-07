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Кількість одужань різко впала: статистика COVID в Україні на 7 січня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Україні циркулює кілька штамів коронавірусу
В Україні циркулює кілька штамів коронавірусу

Кілька днів поспіль у країні фіксують зростання захворюваності на COVID-19.

Минулої доби в Україні збільшилася кількість хворих на коронавірус на майже тисячу випадків. На ранок 7 січня виявили 7177 нових заражень "короною". Серед них — 364 дитини та 203 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ у ранковому добовому зведенні.

За четвер:

  • госпіталізовано – 1 866 осіб (напередодні – 2 028);
  • одужали — 5595 (днем раніше — 9121);
  • летальних випадків — 192 (у попередньому зведенні — 187 смертей).

Лідерами із захворюваності серед регіонів стали:

  • Київ — 904 особи,
  • Харківщина — 652,
  • Івано-Франківщина – 505.

На перших місцях за кількістю летальних випадків – Дніпропетровщина (23), Київ (21), Київська область (19).

Триває вакцинація від коронавірусу – за минулу добу прищепили однією дозою 21 997 людей, закінчили імунізацію – 44 836 осіб, додаткову дозу отримали 388, бустер – 4 620.

Як раніше писав "Телеграф", можливість отримання третьої бустерної дози від коронавірусу на тлі поширення штаму "Омікрон" відкрили для всіх повнолітніх українців. Робити її потрібно через 6-9 місяців після двох стандартних щеплень.

Теги:
#Україна #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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