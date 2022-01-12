Число смертей та госпіталізацій підскочило вдвічі: зведення COVID-19 в Україні на 12 січня

Київщина залишається у лідерах захворюваності та смертності від COVID-19

На ранок середи, 12 січня, порівняно з минулим днем в Україні дещо зросла кількість нових випадків коронавірусу — за добу зареєстрували понад 7 тисяч хворих.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на свіже зведення МОЗ України.

Минулої доби в Україні зафіксували:

7 117 нових випадків (вчора було 5 429);

нових випадків (вчора було 5 429); 1 898 госпіталізованих (915 днем раніше);

госпіталізованих (915 днем раніше); 193 смерті (86 напередодні);

смерті (86 напередодні); 8 077 одужалих (7 761 вчора).

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Найбільше нових випадків припало на Київ, Івано-Франківську та Вінницьку області.

Тим часом найбільше смертей випало на Запорізьку, Київську, Дніпропетровську, Полтавську області та місто Київ.

Крім іншого, минулої доби вакцинували 106 362 особи (загалом понад 29 млн з початку кампанії).

Як повідомляв "Телеграф", у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що на тлі поширення штаму "Омікрон" можуть знадобитися нові вакцини.

Тим часом на Криті зареєстрували новий штам коронавірусу "Дельтакрон", який має багато спільного як з "Омікроном", так і з "Дельтакроном".