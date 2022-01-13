Невакциновані українці вмирають у 10 разів частіше: Ляшко розповів про статистику смертності від COVID-19

95% померлих від коронавірусу у четвертому кварталі 2021 року українців не отримували жодної дози вакцини.

У невакцинованих проти коронавірусу українців шанси померти від COVID-19 у 10 разів вищі, ніж у тих, хто пройшов курс імунізації.

Про це поінформував голова МОЗ Віктор Ляшко у Фейсбук.

"За четвертий квартал 2021 року майже 95% померлих були не вакциновані", — повідомив він.

За словами Ляшка, станом на грудень минулого року лише 11,7% з усіх пацієнтів, які потрапили до лікарень із COVID-19, пройшли курс вакцинації, а це означає, що 88,3% не отримували щеплень.

Для порівняння він також навів дані щодо інших країн. Так, у Швейцарії невакциновані громадяни помирають у 22 рази частіше, ніж вакциновані, у США — від 5 до 7 залежно від вакцини, а у Франції — у 8 разів.

Він також зазначив, що найбільша кількість смертей фіксується у віковій категорії 60+, проте хоч одну дозу отримали лише 38,9% українців цього віку.

"Коронавірус найбільш небезпечний саме для них через супутні захворювання", — підкреслив глава МОЗ.

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на 13 січня було зафіксовано понад 10 тисяч нових випадків COVID-19, чого в країні не спостерігалося останні кілька тижнів.