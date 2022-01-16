Західні регіони б’ють рекорди: де ситуація з коронавірусом в Україні найгірша

Найбільше хворих за добу зафіксували на Івано-Франківщині.

В Україні станом на ранок неділі, 16 січня, зафіксували 6 379 нових випадків коронавірусу. Динаміка COVID-19 кілька днів перевищувала показник у 10 тисяч хворих за добу, однак на вихідні пішла на спад. Цілком можливо, що така ситуація пояснюється зниження кількості тестувань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

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За добу в Україні зафіксували:

6 379 нових випадків (вчора було 10 569);

нових випадків (вчора було 10 569); 1957 госпіталізованих (1 682 днем раніше);

88 смертей (127 напередодні);

2359 одужали (6 172 вчора).

Також коронавірусом захворіли 503 дитини та 92 медпрацівники.

У регіональному розрізі найбільша кількість нових випадків COVID-19 припала на Івано-Франківську (914), Львівську (625), Харківську (612) та Сумську (455) області. У Києві, який був антилідером днем раніше, зафіксували 403 хворих.

При цьому добова смертність була найвищою у столиці (10 летальних випадків), у Харкові (9) та Львові (7).

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України 16 січня

Додамо, що за добу від коронавірусу щеплення отримали 39 769 громадян. А з початку вакцинальної компанії в Україні від COVID-19 вакцинувалися 14 985 043 громадян.

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли про статистику смертності від коронавірусу в Україні. За даними міністерства, майже 95% померлих були не вакциновані.

Також "Телеграф" повідомляв, що на Україну може чекати чергова хвиля коронавірусу, викликана штамом "Омікрон". А у ВООЗ заявили, що на тлі поширення штаму "Омікрон" можуть знадобитися нові вакцини.