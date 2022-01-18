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Число одужуючих різко впало: ситуація з COVID-19 на 18 січня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кількість пацієнтів із ковідом знову зростає
Кількість пацієнтів із ковідом знову зростає

За весь час пандемії коронавірус у країні підхопили понад 3,76 млн людей.

В Україні за добу понеділка зафіксували 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусу, це на три тисячі інфікувань більше, ніж напередодні. Серед хворих – 811 дітей.

Про це повідомляє МОЗ у ранковій статистиці.

Згідно з даними міністерства, крім добового приросту кількості хворих дані змінилися наступним чином:

  • госпіталізовано — 1 125 осіб (днем раніше — 1 213)
  • одужали — 5761 чоловік (напередодні — 2520)
  • летальних випадків — 188 (минулого ранку — 78).

Якщо порівнювати дані з показниками минулого тижня, то кількість одужаючих різко впала з більш ніж 7 тисяч. При цьому зросла кількість госпіталізацій, яка ще 7 днів тому не перевищувала тисячі людей на добу.

Найбільше заражень на ранок вівторка виявили у:

  1. Києві — 972 випадки
  2. Львівській області — 870
  3. Харківській області – 678.

Найменше заражених – на Херсонщині та Житомирщині – по 58 осіб.

Ситуація зі смертністю від коронавірусу: найбільше летальних випадків у Полтавській області — 22 особи не впоралися з "короною", найменше — у Миколаївській (2 особи).

Раніше "Телеграф" писав про поширення нового штаму "Омікрон" в Україні — його вважають потенційно заразним для кожної людини. У регіонах-лідерах із захворюваності штам вже виявили.

Теги:
#Україна #Зараження #Коронавірус #Covid-19
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