Підсумки дня 20 січня: нова хвиля коронавірусу в Україні, США ввели санкції проти українських нардепів

Вечірній дайджест найголовніших подій 20 січня.

Коронавірус в Україні

В Україні заявили про нову хвилю коронавірусу

Ранок четверга, 20 січня, Україна розпочала з 18 479 новими кейсами коронавірусної хвороби. Така цифра значно перевищує показники попередньої доби.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко офіційно підтвердив початок нової хвилі коронавірусної хвороби.

Він також розповів, що шанси захворіти є у всіх. Навіть у тих, хто вже був інфікований ковідом та проходив курс імунізації.

США готують ще жорсткіші санкції для Путіна

США готують заходи проти Росії

Президент США Джо Байден на великій пресконференції у Білому домі розповів про плани збільшити військовий контингент у найближчих до України країнах Альянсу у разі вторгнення Росії.

Також США опублікували третій проєкт закону, який у разі нападу РФ на Україну вдарить першими особами країни-агресора. У списку "Закону про відповідальність Путіна" — сам російський лідер, його близьке оточення, зокрема, ймовірна громадянська дружина Аліна Кабаєва.

США ввели санкції проти двох українських нардепів-соратників Медведчука

Тарас Козак та Олег Волошин

Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти українських чиновників, які "брали участь у контрольованій російським урядом діяльності з дестабілізації України".

"Тартак" розпалися

Тартак припинив існування

Відомий український гурт "Тартак" через два роки після того, як з колективу пішов лідер та засновник Олександр Положинський, оголосив про свій розпад.