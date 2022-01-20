Рус

Підсумки дня 20 січня: нова хвиля коронавірусу в Україні, США ввели санкції проти українських нардепів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Ключові новини дня Новина оновлена 20 січня 2022, 22:13
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 20 січня.

Коронавірус в Україні

В Україні заявили про нову хвилю коронавірусу
В Україні заявили про нову хвилю коронавірусу

Ранок четверга, 20 січня, Україна розпочала з 18 479 новими кейсами коронавірусної хвороби. Така цифра значно перевищує показники попередньої доби.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко офіційно підтвердив початок нової хвилі коронавірусної хвороби.

Він також розповів, що шанси захворіти є у всіх. Навіть у тих, хто вже був інфікований ковідом та проходив курс імунізації.

США готують ще жорсткіші санкції для Путіна

США готують заходи проти Росії
США готують заходи проти Росії

Президент США Джо Байден на великій пресконференції у Білому домі розповів про плани збільшити військовий контингент у найближчих до України країнах Альянсу у разі вторгнення Росії.

Також США опублікували третій проєкт закону, який у разі нападу РФ на Україну вдарить першими особами країни-агресора. У списку "Закону про відповідальність Путіна" — сам російський лідер, його близьке оточення, зокрема, ймовірна громадянська дружина Аліна Кабаєва.

США ввели санкції проти двох українських нардепів-соратників Медведчука

Тарас Козак та Олег Волошин
Тарас Козак та Олег Волошин

Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти українських чиновників, які "брали участь у контрольованій російським урядом діяльності з дестабілізації України".

"Тартак" розпалися

Тартак припинив існування
Тартак припинив існування

Відомий український гурт "Тартак" через два роки після того, як з колективу пішов лідер та засновник Олександр Положинський, оголосив про свій розпад.

Теги:
#Санкції #Коронавірус #Тарас Козак #Підсумки дня #Covid-19
Ключові новини дня
Україна
Підсумки дня 20 січня: нова хвиля коронавірусу в Україні, США ввели санкції проти українських нардепів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини дня
Підсумки дня 20 січня: нова хвиля коронавірусу в Україні, США ввели санкції проти українських нардепів
Дата публікації
Категорія
Невідомий розповів, через що вбили Ірину Сучкову
Вбили через мішки з "травкою": анонім озвучив причину загибелі жінки, яка зникла під Мелітополем
Дата публікації
Категорія
Антон Дубишин
Помер "український Нік Вуйчич": яким запам’ятався волонтер Антон Дубишин (фото)
Дата публікації
Категорія
Що призвело до зростання зарплат у грудні не вказується
Понад дві тисячі "мінімалок" в одні руки: скільки отримали керівники держбанків у грудні (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Тепло в Україну прийде нескоро
Весну доведеться чекати довго: коли до України повернеться тепло