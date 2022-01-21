Пандемія в Україні наздогнала осінні рекорди: статистика коронавірусу на 21 січня
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Таких показників не було з листопада 2021 року.
В Україні за кілька днів кількість нових випадків коронавірусу різко злетіла — на ранок 21 січня в МОЗ відзвітували про 20 156 підтверджених хворих на добу. На день раніше їх виявили на кілька тисяч менше. Серед нових пацієнтів – 2 464 дітей.
Про це свідчить зведення міністерства.
За даними на ранок п’ятниці за попередній день:
- госпіталізовано – 2 226 осіб (раніше – 2 151);
- одужали — 4486 осіб (напередодні — 4446);
- летальних випадків — 150 (днем раніше — 131).
По регіонах лідером залишається Івано-Франківська область, де ситуація наближається до показників "червоної зони". Тут за добу виявили 2427 хворих. На другому місці Львівщина 1989 осіб, на третьому – столиця із 1552 випадків. Рубіж у тисячу хворих людей на добу також подолали Сумська область (1158), Тернопільська (1053), Одеська (1036) та Хмельницька (1034). Раніше такий рівень захворюваності в Україні був у листопаді осінньою хвилею коронавірусу.
Найбільша смертність – у Чернігівській області та Києві – по 12 осіб.
Раніше "Телеграф" писав, що серед смертельних випадків коронавірусу — 95% припадає на невакцинованих громадян.
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