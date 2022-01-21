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Пандемія в Україні наздогнала осінні рекорди: статистика коронавірусу на 21 січня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Кожен десятий хворий – неповнолітній Новина оновлена 21 січня 2022, 08:36
Кожен десятий хворий – неповнолітній

Таких показників не було з листопада 2021 року.

В Україні за кілька днів кількість нових випадків коронавірусу різко злетіла — на ранок 21 січня в МОЗ відзвітували про 20 156 підтверджених хворих на добу. На день раніше їх виявили на кілька тисяч менше. Серед нових пацієнтів – 2 464 дітей.

Про це свідчить зведення міністерства.

За даними на ранок п’ятниці за попередній день:

  • госпіталізовано – 2 226 осіб (раніше – 2 151);
  • одужали — 4486 осіб (напередодні — 4446);
  • летальних випадків — 150 (днем раніше — 131).

По регіонах лідером залишається Івано-Франківська область, де ситуація наближається до показників "червоної зони". Тут за добу виявили 2427 хворих. На другому місці Львівщина 1989 осіб, на третьому – столиця із 1552 випадків. Рубіж у тисячу хворих людей на добу також подолали Сумська область (1158), Тернопільська (1053), Одеська (1036) та Хмельницька (1034). Раніше такий рівень захворюваності в Україні був у листопаді осінньою хвилею коронавірусу.

Вище показники востаннє були 18 листопада
Вище показники востаннє були 18 листопада

Найбільша смертність – у Чернігівській області та Києві – по 12 осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що серед смертельних випадків коронавірусу — 95% припадає на невакцинованих громадян.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Covid-19
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