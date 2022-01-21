Не лише Харків: у ЗСУ розповіли, які міста можуть стати ціллю для російських військ

Росія може завдати ударів у трьох напрямках.

На тлі продовження нарощування Росією сил на західному кордоні український президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль може насамперед спробувати захопити Харків. Однак це не єдиний напрямок, куди можуть завдати удару росіяни.

Про це розповів "Телеграфу" джерело у Силах спеціальних операцій.

Він нагадав, що нині на кордоні з Україною розташоване угруповання російських військ, чисельністю близько 100 тисяч людей, що, на його думку, точно не вистачить на повне захоплення нашої країни.

Водночас він зазначає, що ці сили можуть бути застосовані для проведення локальних операцій за трьома напрямками. Окрім спроб пробитися до Харкова з боку Білгорода, російські сили можуть спробувати вдарити по Маріуполю, а потім по Запоріжжю. Також можливий наступ з боку Білорусі, щоб вийти до Києва.

Він наголошує, що сили для цих операцій можуть бути пущені в дію нерівномірно. Наприклад, основний удар може бути завдано по Маріуполю, щоб отримати сухопутний коридор у Крим, а допоміжні атаки провести на інших двох напрямках.

"У такому разі Харкову побоюватися нічого", — сказав він.

Втім, є ймовірність того, що сили будуть розподілені рівномірно за всіма трьома напрямками, що буде зовсім іншим розкладом.

Більше про те, чи зможе Росія захопити Харків і чим це для неї закінчиться, читайте у матеріалі "Телеграф": Харків може стати "могилою" для російської армії, але є варіант, боєць спецназу .