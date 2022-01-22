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Число хворих на "корону" в Україні продовжує стрімко зростати: де ситуація з COVID найгірша

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Понад 12% хворих – діти
Понад 12% хворих – діти

У лідерів за кількістю заражених вийшла нова область.

В Україні продовжує збільшуватися кількість нових пацієнтів із коронавірусом. Минулої доби виявили 22 473 випадків захворювання. На день раніше їх було на понад дві тисячі менше. Серед хворих – 2838 дітей.

Про це повідомляє МОЗ.

Згідно з даними за п’ятницю:

  • госпіталізовано – 2608 осіб (раніше – 2 226);
  • одужали — 4610 осіб (вдень раніше — 4486);
  • летальних випадків — 136 (напередодні — 150).

Першість за кількістю випадків тримає західна Україна. У лідерах Львівщина – 3293 випадки. Івано-Франківська область, де у п’ятницю запровадили карантинні обмеження "червоної зони" — на другому місці з 2284 випадками. На третьому — Київ (1744 особи).

Найбільша кількість смертей — у Києві (13 смертей).

Новий спалах коронавірусу, у тому числі пов’язують і зі штамом "Омікрон". За прогнозами медиків та чиновників, як писав "Телеграф", вже у лютому кількість випадків зараження може перевищити 50 тисяч на день. Такий прогноз назвали оптимістичним. Дані за кінець 2021 року показують, що 95% померлих від ковіду не були щеплені.

Теги:
#Україна #Коронавірус #Covid-19
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